بارش اولین باران پاییزی در خاش

خاش - پس از مدت ها انتظار و در روزهای پایانی فصل پاییز اولین باران پاییزی در خاش بارید.
