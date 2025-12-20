  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

زنده شدن روخانه لادیز پس از بارش‌های پاییزی

میرجاوه - رودخانه لادیز از توابع شهرستان میرجاوه پس از بارش های اخیر پر آب و جاری شد.

