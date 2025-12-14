  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

بارش اولین باران پاییزی در دلگان

بارش اولین باران پاییزی در دلگان

دلگان - اولین باران پاییزی در ۲۳ آذرماه، مهمان مردم دلگان شد.

دریافت 16 MB
کد خبر 6688349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بالاخره دل مردم اینجا هم شاد شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها