https://mehrnews.com/x39RFW ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ کد خبر 6688349 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ بارش اولین باران پاییزی در دلگان دلگان - اولین باران پاییزی در ۲۳ آذرماه، مهمان مردم دلگان شد. دریافت 16 MB کد خبر 6688349 کپی شد مطالب مرتبط باران برگشت؛ بارش نرمال در زمستان و بهار حیدری: بارشهای پاییزی در جنوب سیستان و بلوچستان ادامه دارد نخستین باران پاییزی در شهرستان سیریک محور دلگان به زهکلوت مسدود شد بارش شدید باران در منطقه چاهکیچی دلگان رودخانههای دلگان طغیان کردند رودخانه کرحمت فنوج پس از بارانهای پاییزی بارش باران پاییزی در رودان بارش اولین باران پاییزی در زابل میزان بارش در ساربوک شهرستان قصرقند به ۳۷ میلیمتر رسید اولین باران پاییزی در بندرعباس آغاز شد برچسبها بارش باران فصل پاییز شهرستان دلگان
نظر شما