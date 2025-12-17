به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حمید رفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست مدیران مدارس اظهارکرد: این گردهمایی با هدف ایجاد فضای هم‌اندیشی، انتقال تجربیات موفق، بررسی چالش‌های تربیتی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای فضای آموزشی و تربیتی مدارس برگزار شد.

وی ادامه داد: مدیران حاضر در قالب کارگروه‌های تخصصی به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی چون راهکارهای افزایش نشاط در دانش‌آموزان، مقابله با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نوجوانان، طراحی برنامه‌های تربیتی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی و تقویت ارتباط مدرسه با خانواده و محله پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: خروجی این نشست، مجموعه‌ای از ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی بوده که به صورت مکتوب جمع‌بندی و جهت بررسی نهایی به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال شده است.

حجت‌الاسلام رفیعی تأکید کرد: این نشست، نخستین گام در راستای شبکه‌سازی مدیران تحول‌خواه شهرستان است و استمرار چنین برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد تا زمینه‌ساز تحولی عمیق در نظام تربیتی مدارس باشد.