بهاری: ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در بوکان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری گفت: در اجرای اقدامات و طرح‌های امنیت محور پلیس و با هدف پیشگیری از جرایم خصوصاً سرقت، مأمورین کلانتری ۱۱ شهرستان موفق شدند یک نفر متهم سابقه دار که در زمینه سرقت موتورسیکلت فعالیت داشت شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر نمایند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌ها و تحقیقات انجام شده به ارتکاب سرقت‌های موتورسیکلت از شهرهای مرکزی کشور اعتراف نمود که با پیگیری‌های پلیسی تعداد ۱۱ دستگاه انواع موتورسیکلت دارای سابقه سرقت کشف گردید.

رئیس پلیس بوکان ادامه داد: در این ارتباط ۳ نفر مال خر نیز دستگیر شده‌اند که متهمان به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.