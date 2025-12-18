  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

بهاری: ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در بوکان کشف شد

بهاری: ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در بوکان کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی بوکان از کشف ۱۱ دستگاه انواع موتورسیکلت و دستگیری ۴ متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری گفت: در اجرای اقدامات و طرح‌های امنیت محور پلیس و با هدف پیشگیری از جرایم خصوصاً سرقت، مأمورین کلانتری ۱۱ شهرستان موفق شدند یک نفر متهم سابقه دار که در زمینه سرقت موتورسیکلت فعالیت داشت شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر نمایند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌ها و تحقیقات انجام شده به ارتکاب سرقت‌های موتورسیکلت از شهرهای مرکزی کشور اعتراف نمود که با پیگیری‌های پلیسی تعداد ۱۱ دستگاه انواع موتورسیکلت دارای سابقه سرقت کشف گردید.

رئیس پلیس بوکان ادامه داد: در این ارتباط ۳ نفر مال خر نیز دستگیر شده‌اند که متهمان به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6694177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها