به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نظرسنجی که توسط مؤسسه جامعه‌شناسی «اینسا» انجام و در روزنامه بیلد منتشر شده، میزان محبوبیت فریدریش مرتس صدراعظم آلمان به سرعت در حال سقوط است و ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند از عملکرد او «ناراضی» هستند.

تنها ۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد صدراعظم آلمان رضایت دارند که ۵ درصد کمتر از دو هفته پیش است. ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان از بیان نظر خود خودداری کردند.

ارزیابی کلی از عملکرد دولت آلمان نیز بدتر شده است و ۶۸ درصد از پاسخ‌دهندگان ناراضی هستند و تنها ۲۲ درصد رضایت دارند.

در این نظرسنجی، ائتلاف حاکم «اتحادیه دموکرات مسیحی-اتحادیه اجتماعی مسیحی»، ۲۵درصد از آرای آلمانی‌ها را به دست آورد.

حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز ۲۶ درصد آرا را به دست آورد. حزب «سوسیال دموکرات» ۱۶ درصد، حزب سبزها ۱۱درصد و چپ‌ها نیز ۱۰درصد آرا را کسب کردند.