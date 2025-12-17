تکریم و معارفه بخشداران گوهران و گافر و پارامون در بشاگرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تکریم و معارفه بخشداران گوهران و گافر و پارامون با حضور جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد برگزار شد. این مراسم با حضور معاونان عمرانی و سیاسی فرمانداری، فرماندهی انتظامی، جانشین فرماندهی سپاه، بخشدار مرکزی، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای اداری، جمعی از معتمدین و شوراهای اسلامی شهرستان همراه بود. در این آئین، از خدمات و تلاش‌های امید رنجبر بخشدار سابق گوهران قدردانی و غلامرضا شارخ به عنوان بخشدار جدید گوهران معرفی شد.

همچنین از زحمات حجت‌الاسلام حسن تقوی بخشدار سابق گافر و پارامون تقدیر به عمل آمد و محمد راهدار به عنوان بخشدار جدید گافر و پارامون معرفی شد. جمشید خرمی، سرپرست فرمانداری بشاگرد در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش بخشداران در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان گفت: بخشداران باید با روحیه جهادی، تعامل سازنده با مردم و هماهنگی کامل با دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای خدمات و توسعه متوازن در بخش‌های مختلف را فراهم کنند. وی همچنین از زحمات و تلاش‌های بخشداران سابق که در طول مسئولیت خود با صداقت و دلسوزی خدمت کردند، تقدیر و تشکر کرد.