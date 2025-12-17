  1. سیاست
امیر سرتیپ جهانشاهی: نیروی زمینی ارتش به نیروی فناورانه تبدیل شده است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش با بهره‌گیری از علم و دانش نخبگان به یک نیروی دانش محور و فناورانه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در آئین گردهمایی نخبگان علمی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، گفت: نیروی زمینی ارتش با بهره‌گیری از علوم و دانش نخبگان به یک نیروی دانش محور و فناورانه تبدیل شده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش با استفاده از رهنمودها و منظومه فکری فرماندهی معظم کل قوا در حوزه علم، دانش و فناوری گام برداشته است، افزود: نیروی زمینی ارتش پژوهش را تنها یک فعالیت دانشگاهی نمی‌داند، بلکه مسئولیت ملی و خط مقدم دفاع از استقلال و هویت کشور می‌داند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به تهدیدات سخت افزاری دشمن اشاره داشت و افزود: امروز دشمنان صرفاً تهدید سخت را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند بلکه از عصاره فناوری جهان به هر نحوی استفاده می‌کنند.

وی گفت: نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد، زیست بومی و سایر موارد، فعالیت‌ها و برنامه‌های مطلوبی را شروع کرده است و معتقد هستیم هر کدام از این فناوری‌ها یک دیوار دفاعی مستحکم برای کشور خواهد بود.

