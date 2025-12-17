امیر سرتیپ جهانشاهی: نیروی زمینی ارتش به نیروی فناورانه تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در آئین گردهمایی نخبگان علمی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، گفت: نیروی زمینی ارتش با بهره‌گیری از علوم و دانش نخبگان به یک نیروی دانش محور و فناورانه تبدیل شده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش با استفاده از رهنمودها و منظومه فکری فرماندهی معظم کل قوا در حوزه علم، دانش و فناوری گام برداشته است، افزود: نیروی زمینی ارتش پژوهش را تنها یک فعالیت دانشگاهی نمی‌داند، بلکه مسئولیت ملی و خط مقدم دفاع از استقلال و هویت کشور می‌داند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به تهدیدات سخت افزاری دشمن اشاره داشت و افزود: امروز دشمنان صرفاً تهدید سخت را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند بلکه از عصاره فناوری جهان به هر نحوی استفاده می‌کنند.

وی گفت: نیروی زمینی ارتش در حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد، زیست بومی و سایر موارد، فعالیت‌ها و برنامه‌های مطلوبی را شروع کرده است و معتقد هستیم هر کدام از این فناوری‌ها یک دیوار دفاعی مستحکم برای کشور خواهد بود.