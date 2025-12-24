مهدی مجیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین اقدامات حوزه شهرسازی و مسکن استان، از نهایی‌شدن طرح‌های جامع و تفصیلی در چندین شهرستان، تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن بلاتکلیف و تدوین ضوابط نوین شهرسازی برای خرم‌آباد خبر داد و گفت: با ابلاغ این ضوابط از سوی شورای عالی، شاهد تحولی بنیادین در مدیریت شهری خرم‌آباد خواهیم بود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور همه تصمیمات شهری از مسیر کارشناسی، اظهار داشت: هر اتفاق و تصمیمی در حوزه شهرسازی باید از مجرای کارشناسی عبور کند و بر همین اساس، در استان لرستان مجموعه‌ای از طرح‌های مهم شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها به مرحله تصویب یا نهایی‌سازی رسیده‌اند.

تعیین تکلیف طرح‌های جامع و هادی در شهرستان‌ها و روستاها

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های بالادستی در سطح استان افزود: طرح جامع شهر کوهدشت، شهر چغابل و همچنین ده‌ها و حتی صدها طرح هادی روستایی در سطح استان بررسی و تصویب شده‌اند.

مجیدی ادامه داد: این اقدامات نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی توسعه فضایی و کالبدی شهرها و روستاها دارد و مسیر توسعه متوازن را هموار می‌کند.

نهایی شدن طرح تفصیلی الیگودرز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: طرح تفصیلی شهر الیگودرز در دستور کار قرار داشت که خوشبختانه این طرح تقریباً نهایی شده است.

وی توضیح داد: به‌طور کلی مراکز شهرستان‌های مهم استان در حال تعیین تکلیف نهایی از نظر طرح‌های شهری هستند که این موضوع، بستر تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر را فراهم می‌کند.

تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن پس از دو دهه توقف

مجیدی با اشاره به مشکلات انباشته‌شده در حوزه تعاونی‌های مسکن تصریح کرد: برخی از تعاونی‌های مسکن، به‌ویژه در شهرستان بروجرد، نزدیک به دو دهه بلاتکلیف بودند.

وی گفت: مردم سال‌ها پشت درهای بسته منتظر تعیین تکلیف مانده بودند، اما با ورود مستقیم استاندار لرستان، این پرونده‌ها یکی پس از دیگری تعیین تکلیف شدند و گره‌های قدیمی باز شد.

تدوین ضوابط جدید شهرسازی برای خرم‌آباد

وی با بیان اینکه خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان نیازمند نگاه ویژه در حوزه مسکن و شهرسازی است، گفت: با توجه به نیاز جدی شهر به تأمین مسکن و استفاده حداکثری و بهینه از عرصه‌های شهری، ضوابط جدیدی برای شهر خرم‌آباد پیش‌بینی شد.

مجیدی اضافه کرد: در همین راستا، چندین جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور شخص استاندار برگزار شد.

با تصویب و ابلاغ نهایی ضوابط از سوی شورای عالی، به‌طور قطع شاهد یک انقلاب واقعی در شهرسازی خرم‌آباد خواهیم بود

معاون عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: استاندار لرستان با اشراف کامل، شناخت دقیق و حضور مستمر در جلسات، نقش مؤثری در تدوین این ضوابط ایفا کردند.

وی بیان کرد: نتیجه این جلسات، تدوین مجموعه‌ای از ضوابط بسیار مناسب و کاربردی بود که اکنون به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شده است.

چشم‌انداز تحول شهری در خرم‌آباد

مجیدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تصویب و ابلاغ نهایی این ضوابط از سوی شورای عالی، به‌طور قطع شاهد یک انقلاب واقعی در شهرسازی خرم‌آباد خواهیم بود؛ تحولی که می‌تواند هم پاسخگوی نیاز مسکن شهروندان باشد.

رسانه‌ها بازوی امیدآفرینی و آگاهی‌بخشی در مسیر توسعه لرستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در روند توسعه استان، گفت: خلاصه کلام اینکه برای رشد و اعتلای لرستان، بیش از هر چیز به هم‌افزایی و همفکری همه دوستان و دلسوزان استان نیاز داریم و در این میان، نقش اصحاب رسانه بسیار برجسته و تعیین‌کننده است.

مجیدی با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در امیدآفرینی در جامعه ایفا کنند، افزود: اصحاب رسانه قادرند با اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به‌موقع، مردم را در جریان واقعیت‌ها، اقدامات و روند کارها قرار دهند و این موضوع به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی کمک می‌کند.

پاسخگویی، اصل قطعی مدیریت در استان

وی با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت استان خود را موظف به پاسخگویی می‌داند، تصریح کرد: ما ادعا نمی‌کنیم که همه اقدامات انجام‌شده بدون ایراد بوده است؛ قطعاً ضعف‌ها، افت‌ها و ایرادهایی وجود دارد و اساساً هیچ مجموعه‌ای از نقد بی‌نیاز نیست. نقدپذیری را یک اصل می‌دانیم و معتقدیم با کمک رسانه‌ها می‌توان این ایرادها را شناسایی و برطرف کرد.

توسعه و سازندگی با جدیت در حال حرکت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: آنچه امروز به‌عنوان برآیند کلی فعالیت‌ها در استان مشاهده می‌شود، حرکت رو به جلو در مسیر توسعه، سازندگی و اجرای پروژه‌های عمرانی است. کارهای عمرانی با جدیت در حال انجام است و این حرکت متوقف نشده و نخواهد شد.

مجیدی با اشاره به اهمیت توازن در اطلاع‌رسانی گفت: ضروری است که مردم در جریان اقدامات و پیشرفت‌ها قرار بگیرند، نقاط مثبت گفته شود و فضای امید در جامعه تقویت شود؛ در عین حال، نقاط ضعف نیز باید با نگاه کارشناسی و نقد سازنده مطرح شود. نباید همه مسائل را یک‌طرفه دید یا تنها بر یک بُعد تمرکز کرد.

وی خاطرنشان کرد: نقد منصفانه، عادلانه و دلسوزانه را با آغوش باز می‌پذیریم و معتقدیم همین تعامل میان مدیران و رسانه‌ها می‌تواند مسیر توسعه لرستان را هموارتر و شفاف‌تر کند.

همدلی و هم‌افزایی؛ پیش‌نیاز شتاب گرفتن رشد لرستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت انسجام مدیریتی در استان گفت: رشد و توسعه استان لرستان تنها در سایه همدلی و هم‌افزایی محقق می‌شود و به هیچ وجه با اختلاف، چنددستگی و یا نگاه‌های ناصحیح نمی‌توان به این هدف دست یافت.

مهدی مجیدی افزود: اگر اختلاف سلیقه‌ای هم وجود دارد، باید در فضای گفتگو، تعامل و استفاده از نظرات یکدیگر حل‌وفصل شود تا در نهایت تصمیمی گرفته شود که منجر به اتفاقات خوب برای استان شود.

نقشه راه توسعه لرستان؛ تجربه‌ای کم‌نظیر در کشور

وی با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر تعریف پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار تصریح کرد: کتابچه پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار که به ابتکار استاندار تدوین شده، واقعاً یک نقشه راه منحصر به‌فرد در سطح کشور است و تاکنون هیچ‌یک از استان‌ها چنین برنامه جامع و مشخصی ارائه نکرده‌اند.

شفاف شدن تکلیف دستگاه‌های استانی و شهرستانی

معاون عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: امروز تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان کاملاً روشن است.

وی ادامه داد: مدیران شهرستانی، فرمانداران و حتی کارشناسان دستگاه‌ها به‌طور دقیق می‌دانند هر پروژه در چه وضعیتی قرار دارد، چه اقداماتی باید انجام شود و چه مطالباتی باید پیگیری شود؛ به‌عنوان نمونه، وضعیت پروژه کمربندی جنوب برای همه عوامل اجرایی مشخص است.

تمرکز بر پروژه‌های محدود اما اثرگذار

۵۳ پروژه پیشران و ۲۲۲ پروژه اولویت‌دار در استان تعریف شده است

مجیدی با بیان اینکه تمرکز بر پروژه‌های دارای اولویت از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند، گفت: در حال حاضر همه مجموعه مدیریتی استان روی تعداد مشخصی از پروژه‌ها که دغدغه اصلی توسعه لرستان است، متمرکز شده‌اند.

وی یادآور شد: بر این اساس، ۵۳ پروژه پیشران و ۲۲۲ پروژه اولویت‌دار در استان تعریف شده که تکلیف همه آن‌ها به‌صورت شفاف مشخص است.

جلوگیری از تکرار تجربه پروژه‌های نیمه‌تمام

وی خاطرنشان کرد: در گذشته به دلیل نبود چنین نقشه راهی، هر دستگاه و مدیری منابع محدود را به سمت پروژه مورد نظر خود سوق می‌داد و همین مسئله باعث پراکندگی اعتبارات و شکل‌گیری پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام می‌شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: طبیعی است وقتی اعتبارات محدود در میان پروژه‌های بی‌شمار توزیع شود، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد؛ تجربه‌ای که متأسفانه در بسیاری از نقاط استان شاهد آن بوده‌ایم.