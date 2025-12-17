گروگان بشاگردی با پیگیری دادگستری جاسک آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی امامی اظهار کرد: ظهر امروز راننده بشاگردی ساکن سیریک که ۲۰ روز پیش در میشی سیریک گروگان گرفته شده بود و در سیستان و بلوچستان بود با رایزنی و پیگیری آزاد و تحویل خانواده اش شد.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک گفت: با رایزنی بزرگان برخی از قبایل و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان این مهم انجام پذیرفت.

رئیس دادگستری جاسک گفت: گروگان گیرها ادعای طلب ۵۰ میلیارد تومانی داشتند که با واسطه ریش سفیدان و بزرگان رضایت به پیگیری از طریق قانون تمکین کردند

وی افزود: اقدامات اولیه آزادی این گروگان در همایش وحدت سران و قبایل که توسط دادگستری شهرستان جاسک و اداره کل دادگستری هرمزگان در هفته‌ی گذشته در لیردف برگزار شد انجام گرفت و این شخص آزاد شد.