  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

گروگان بشاگردی با پیگیری دادگستری جاسک آزاد شد

گروگان بشاگردی با پیگیری دادگستری جاسک آزاد شد

جاسک- رئیس دادگستری جاسک گفت: با پیگیری دادگستری جاسک گروگان بشاگردی ساکن سیریک در استان سیستان و بلوچستان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی امامی اظهار کرد: ظهر امروز راننده بشاگردی ساکن سیریک که ۲۰ روز پیش در میشی سیریک گروگان گرفته شده بود و در سیستان و بلوچستان بود با رایزنی و پیگیری آزاد و تحویل خانواده اش شد.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک گفت: با رایزنی بزرگان برخی از قبایل و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان این مهم انجام پذیرفت.

رئیس دادگستری جاسک گفت: گروگان گیرها ادعای طلب ۵۰ میلیارد تومانی داشتند که با واسطه ریش سفیدان و بزرگان رضایت به پیگیری از طریق قانون تمکین کردند

وی افزود: اقدامات اولیه آزادی این گروگان در همایش وحدت سران و قبایل که توسط دادگستری شهرستان جاسک و اداره کل دادگستری هرمزگان در هفته‌ی گذشته در لیردف برگزار شد انجام گرفت و این شخص آزاد شد.

کد خبر 6693317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها