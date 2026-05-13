۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

گروگان جاسکی با وساطت معتمدان آزاد شد

جاسک - رئیس دادگستری جاسک از آزادی شهروند ربوده شده اهل شهرستان جاسک با بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش و همکاری بزرگان طوایف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی امامی با اشاره به اولویت دستگاه قضایی در حفظ امنیت شهروندان،اظهار کرد: در پی ربوده شدن یکی از شهروندان در حوزه قضایی جاسک طی ماه اخیر، پیگیری‌های ویژه‌ای برای شناسایی و رهایی وی در دستور کار قرار گرفت. با اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فرد مذکور به استان سیستان و بلوچستان منتقل شده است که بلافاصله هماهنگی‌های لازم جهت رایزنی‌های محلی آغاز شد.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک، تصریح کرد: با ورود موثر اعضای شورای حل اختلاف لیردف و همکاری ارزشمند معتمدین و ریش‌سفیدان هر دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خوشبختانه این فرد در سلامت کامل آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت. این اقدام نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل ترکیب «قانون» و «نفوذ کلام بزرگان» در حل پرونده‌های حساس و ارتقای امنیت منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری جاسک در عین برخورد قاطع با مخلان نظم، همواره از ظرفیت صلح‌یاران برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استقبال می‌کند.

