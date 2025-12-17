  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

هشدار زرد هواشناسی برای البرز صادر شد؛ سرمای غافلگیرکننده در پاییز

هشدار زرد هواشناسی برای البرز صادر شد؛ سرمای غافلگیرکننده در پاییز

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز ضمن تایید هواشناسی هشدار سطح زرد، از فعال شدن سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در استان خبر داد که ماندگاری هوای سرد را تضمین می‌کند.

کامران حقی‌آبی، در گفت وگو با خبرنگار مهر، از فعال شدن یک سامانه بارشی جدید در استان خبر داد و با تأیید هشدار سطح زرد شماره ۵، نسبت به کاهش شدید دما و تبعات یخبندان هشدارهای لازم را صادر کرد.

وی بیان کرد: براساس فعالیت این سامانه که از روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه آغاز می‌شود، تا فردا شب در سراسر استان البرز بارش‌های پراکنده، وزش باد و کاهش محسوس دما را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان البرز افزود: نفوذ جریانات سرد شمالی به استان، دمای هوا را بین ۴ تا ۷ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود هوای سرد و یخبندان در سطح استان تا پایان هفته جاری ماندگار باشد.

مخاطرات و توصیه‌های ایمنی

حقی آبی عواقب این شرایط جوی را شامل افزایش مصرف حامل‌های انرژی، یخ‌زدگی و لغزندگی سطح جاده‌ها و همچنین احتمال وارد آمدن آسیب به محصولات کشاورزی عنوان کرد.

وی متذکر شد: لذا، به منظور مدیریت بحران و پیشگیری از خسارات، صرفه‌جویی و مدیریت دقیق مصرف انرژی، رعایت دقیق ضوابط آئین‌نامه بتن‌ریزی در دماهای زیر ۵ درجه سانتی‌گراد، کنترل دقیق دمای محیطی در گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش طیور و واحدهای دامداری، انجام عایق‌بندی مناسب برای لوله‌های آب و استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها توصیه شده است.

کد خبر 6693336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها