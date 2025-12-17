هشدار زرد هواشناسی برای البرز صادر شد؛ سرمای غافلگیرکننده در پاییز

کامران حقیآبی، در گفت وگو با خبرنگار مهر، از فعال شدن یک سامانه بارشی جدید در استان خبر داد و با تأیید هشدار سطح زرد شماره ۵، نسبت به کاهش شدید دما و تبعات یخبندان هشدارهای لازم را صادر کرد.
وی بیان کرد: براساس فعالیت این سامانه که از روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه آغاز میشود، تا فردا شب در سراسر استان البرز بارشهای پراکنده، وزش باد و کاهش محسوس دما را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان البرز افزود: نفوذ جریانات سرد شمالی به استان، دمای هوا را بین ۴ تا ۷ درجه سانتیگراد کاهش میدهد و پیشبینی میشود هوای سرد و یخبندان در سطح استان تا پایان هفته جاری ماندگار باشد.
مخاطرات و توصیههای ایمنی
حقی آبی عواقب این شرایط جوی را شامل افزایش مصرف حاملهای انرژی، یخزدگی و لغزندگی سطح جادهها و همچنین احتمال وارد آمدن آسیب به محصولات کشاورزی عنوان کرد.
وی متذکر شد: لذا، به منظور مدیریت بحران و پیشگیری از خسارات، صرفهجویی و مدیریت دقیق مصرف انرژی، رعایت دقیق ضوابط آئیننامه بتنریزی در دماهای زیر ۵ درجه سانتیگراد، کنترل دقیق دمای محیطی در گلخانهها، سالنهای پرورش طیور و واحدهای دامداری، انجام عایقبندی مناسب برای لولههای آب و استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها توصیه شده است.
