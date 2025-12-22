البرز در محاصره وارونگی؛ بازگشت هوای آلوده تا چهارشنبه قطعی است

کامران حقی آبی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی حاکی از پایداری جوی و پدیده وارونگی دمایی از امروز تا روز چهارشنبه هفته جاری در استان البرز است. وی ادامه داد: بر این اساس در این مدت شاهد آلودگی هوا به ویژه در مناطق صنعتی و شهرهای پرجمعیت استان البرز خواهیم بود.
حقی آبی با توجه به شرایط پیشرو، به گروههای حساس جامعه توصیه کرد: طی این مدت از حضور در فضای باز خودداری کنند. این گروهها شامل بیماران قلبی و عروقی، کودکان و سالمندان هستند. وی تاکید کرد که انتظار میرود اقدامات لازم توسط مردم و دستگاههای اجرایی برای کاهش آلودگی هوا به عمل آید.
ساوجبلاغ و اشتهارد در وضعیت ناسالم برای همه گروهها
در همین حال، مرکز کنترل و پایش هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز روز دوشنبه اعلام کرد که کیفیت هوای شهرستانهای ساوجبلاغ و اشتهارد برای تمام گروهها ناسالم شده است.
بر اساس گزارش این مرکز، هوای شهرستانهای فردیس، کرج و چهارباغ استان البرز نیز برای گروههای حساس (شامل کودکان، افراد مسن، بیماران قلبی و تنفسی) در وضعیت ناسالم قرار دارد.
ایستگاههای سنجش حفاظت محیط زیست البرز، شاخصهای آلودگی هوا را در شهرستانهای ساوجبلاغ ۱۵۵، اشتهارد ۱۵۴، نظرآباد ۱۲۸، چهارباغ ۱۱۲ و
کرج و فردیس ۱۰۸ است.
لازم به ذکر است که مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA، عدد ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنای ناسالم برای همه است. استان البرز در حال حاضر دارای ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا است.
نظر شما