محمدی: آثار ارسالی به چهارمین دوره جشنواره پانتومیم رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر پانتومیم زنجان، با قدردانی از حضور هنرمندان، اساتید پیشکسوت و میهمانان شرکت‌کننده از استان‌های مختلف، اظهار کرد: این رویداد هنری فرصت ارزشمندی برای تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان زنجان به شمار می‌رود، چراکه هنر پانتومیم با تکیه بر زبان بدن، قادر است پیام‌های انسانی و اجتماعی را بدون استفاده از کلام به مخاطب منتقل کند.

وی جشنواره پانتومیم زنجان را ظرفیتی مهم برای ارتقای هنرهای نمایشی کشور دانست و افزود: بهره‌برداری هدفمند و مؤثر از این ظرفیت می‌تواند نقش بسزایی در توسعه تئاتر فیزیکال و تقویت جایگاه این هنر در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به پیشینه برگزاری این جشنواره بیان کرد: جشنواره پانتومیم زنجان در دوره‌هایی به‌صورت بین‌المللی برگزار شده است، اما امسال به دلیل محدودیت‌های مالی، به شکل ملی اجرا شد و امیدواریم در سال‌های آینده با رفع این موانع، شاهد بازگشت جشنواره به سطح بین‌المللی و حضور دوباره هنرمندان خارجی باشیم.

محمدی محورهای متنوع جشنواره را نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنری آن دانست و گفت: پرداختن به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، کودک و نوجوان، خانواده، آیینی و طنز بیانگر آن است که این جشنواره صرفاً یک برنامه نمایشی نیست، بلکه بستری برای توسعه نگاه هنری و ارتقای تئاتر فیزیکال در کشور محسوب می‌شود.

وی حضور آثار باکیفیت و هنرمندان شاخص داخلی و خارجی را عاملی مؤثر در معرفی زنجان به‌عنوان یکی از مراکز جدی هنر پانتومیم کشور عنوان کرد و افزود: تداوم این روند و حمایت دستگاه‌های فرهنگی و شهری می‌تواند زمینه تبدیل زنجان به یکی از قطب‌های پانتومیم ایران را فراهم کند.