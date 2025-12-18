به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره بینالمللی پانتومیم زنجان، گفت: در هنر نمایش، انسان ابتدا تصورات ذهنی خود را شکل میدهد و سپس آن را در قالب متن نمایشی یا فیلمنامه اجرا میکند که این فرآیند موجب تقویت مهارتهای ذهنی، خلاقیت و توان حل مسئله میشود.
وی افزود: هنر نمایش چهار لایه اساسی زندگی انسان شامل هویت، تنظیم احساسات، اجتماعی بودن و تقویت ذهنی را تقویت میکند و لایه تقویت ذهنی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که ناتوانی در حل مسئله میتواند به بروز رفتارهای غیرعقلانی در مواجهه با مشکلات منجر شود.
سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش پانتومیم در مدیریت بحرانهای اجتماعی گفت: پانتومیم به دلیل تکیه بر تخیل و زبان بدن و نبود دیالوگ، ارتباطی ارگانیک و مستقیم با مخاطب برقرار میکند و مهارت مدیریت تخیل و انتقال مؤثر مفاهیم را به هنرمند میآموزد.
احمدی همچنین بر ضرورت ایجاد دبیرخانه دائمی برای جشنوارههای هنری تأکید کرد و گفت: برای استمرار و نهادینه شدن جشنوارههایی مانند پانتومیم زنجان، تدوین اساسنامهای مشخص و تعیین سهم دولت و مشارکت مردمی ضروری است تا این رویدادها به شکل پایدار ادامه یابد.
جشنواره پانتومیم در زنجان
در ادامه این مراسم، دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی پانتومیم زنجان نیز گفت: این جشنواره طی چهار سال گذشته در تقویم سازمان جهانی مایم ثبت شده و اکنون دارای دو کرسی رسمی در این نهاد بینالمللی است.
ساسان قجر با اشاره به رویکرد آموزشی جشنواره افزود: پانتومیم زنجان از ابتدا بر پایه آموزش علمی و اجرایی بنا شده و تاکنون کارگاههای متعددی در سطح کشور برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه خانه پانتومیم ایران در زنجان شکل گرفته است، اظهار داشت: برنامهریزی برای تأسیس دفتر این خانه در تهران در دست اقدام است و هدف از این کار گسترش فعالیتها، ارتقای دانش هنری و ورود به عرصههای جدید نمایش است.
چهارمین جشنواره بینالمللی پانتومیم زنجان به دبیری ساسان قجر و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان برگزار شد.
