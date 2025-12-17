دادستان کنگان: خدمات درمانی ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی‌پویا چهارشنبه شب در راستای احیای حقوق عامه مردم، ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و بررسی مشکلات و چالش‌های موجود، از بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان بازدید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان در نشستی با حضور رئیس بیمارستان، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان و جمعی از مسئولان و مدیران بیمارستان برگزار شد و آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی، امکانات موجود و نیازهای این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان در این نشست با تأکید بر نقش دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عامه، حق برخورداری از سلامت و بهداشت را از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی دانست و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی به مردم تأکید کرد. وی همچنین بر تسریع در رفع مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) از جمله راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن، توسعه و فعال‌سازی بخش رادیولوژی و راه‌اندازی درمانگاه سرپایی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی جدی مسئولان مربوطه در این زمینه شد.

در ادامه، رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) ضمن قدردانی از حمایت و همراهی دستگاه قضائی، قول مساعد داد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نسبت به رفع مشکلات بیمارستان، افزایش سطح خدمات درمانی و ارتقای رضایتمندی مردم اقدامات لازم را انجام دهد.