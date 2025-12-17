  1. استانها
  2. قم
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

بهنام‌جو: بسیج می‌تواند موتور محرک امیدآفرینی در جامعه باشد

قم- استاندار قم گفت: بسیج می‌تواند با ورود عملیاتی به حوزه‌هایی مانند مدیریت مصرف انرژی و تقویت سرمایه اجتماعی، به موتور محرک صرفه‌جویی و امیدآفرینی در جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام‌جو عصر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه بسیجیان استان قم که با حضور جانشین سازمان بسیج مستضعفین، فرمانده سپاه استان، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی بسیج در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

وی گفت: بسیج برخوردار از سرمایه عظیم اجتماعی و مردمی است و امروز بیش از هر زمان دیگر باید با رویکرد میدانی، عملیاتی و مسئله‌محور وارد عرصه حل مشکلات واقعی استان شود و فاصله خود را با اقدامات صرفاً شعاری کاهش دهد.

استاندار قم با اشاره به شرایط خاص این استان در حوزه مهاجرپذیری افزود: قم از جمله استان‌های پیشتاز کشور در پذیرش مهاجران است و مدیریت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی این موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت خیرین و حضور فعال نیروهای مردمی به‌ویژه بسیجیان در محلات است.

وی با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی و تداوم خشکسالی‌ها در استان بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در این مسیر، بسیج می‌تواند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی ایفا کند.

بهنام‌جو افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی باید از محلات آغاز شود و آموزش‌های چهره‌به‌چهره، مشارکت مدارس، حضور نخبگان محلی و ظرفیت تشکل‌های بسیجی می‌تواند این موضوع را به یک جریان اجتماعی پایدار تبدیل کند.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیوند میان آموزش و نیازهای واقعی استان تأکید کرد و گفت: تطبیق آموزش‌های دانشگاهی و هنرستانی با بازار کار و نیازهای اقتصادی قم، از راهکارهای مهم کاهش مشکلات معیشتی و افزایش بهره‌وری در استان به شمار می‌رود.

وی افزود: تقویت مهارت‌آموزی و هدایت آموزش‌ها به سمت اشتغال‌پذیری، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

بهنام‌جو در پایان با قدردانی از نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: با انسجام، امیدآفرینی و اقدام عملی می‌توان توطئه‌های دشمن در ایجاد ناامیدی، ناامنی و کاهش تولید را خنثی کرد و مسیر پیشرفت و توسعه استان قم را هموار ساخت.

