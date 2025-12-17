به گزارش خبرنگار مهر، بهنام‌جو عصر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه بسیجیان استان قم که با حضور جانشین سازمان بسیج مستضعفین، فرمانده سپاه استان، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی بسیج در مسیر توسعه استان تأکید کرد.



وی گفت: بسیج برخوردار از سرمایه عظیم اجتماعی و مردمی است و امروز بیش از هر زمان دیگر باید با رویکرد میدانی، عملیاتی و مسئله‌محور وارد عرصه حل مشکلات واقعی استان شود و فاصله خود را با اقدامات صرفاً شعاری کاهش دهد.



استاندار قم با اشاره به شرایط خاص این استان در حوزه مهاجرپذیری افزود: قم از جمله استان‌های پیشتاز کشور در پذیرش مهاجران است و مدیریت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و معیشتی این موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت خیرین و حضور فعال نیروهای مردمی به‌ویژه بسیجیان در محلات است.



وی با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی و تداوم خشکسالی‌ها در استان بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در این مسیر، بسیج می‌تواند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی ایفا کند.



بهنام‌جو افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی باید از محلات آغاز شود و آموزش‌های چهره‌به‌چهره، مشارکت مدارس، حضور نخبگان محلی و ظرفیت تشکل‌های بسیجی می‌تواند این موضوع را به یک جریان اجتماعی پایدار تبدیل کند.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیوند میان آموزش و نیازهای واقعی استان تأکید کرد و گفت: تطبیق آموزش‌های دانشگاهی و هنرستانی با بازار کار و نیازهای اقتصادی قم، از راهکارهای مهم کاهش مشکلات معیشتی و افزایش بهره‌وری در استان به شمار می‌رود.



وی افزود: تقویت مهارت‌آموزی و هدایت آموزش‌ها به سمت اشتغال‌پذیری، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.



بهنام‌جو در پایان با قدردانی از نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: با انسجام، امیدآفرینی و اقدام عملی می‌توان توطئه‌های دشمن در ایجاد ناامیدی، ناامنی و کاهش تولید را خنثی کرد و مسیر پیشرفت و توسعه استان قم را هموار ساخت.