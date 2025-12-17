به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله نادری شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با رسانهها، اظهار داشت: در پی بارشهای اخیر، سطح بسیاری از محورهای مواصلاتی استان بهویژه جادههای کوهستانی لغزنده شده و در برخی گردنهها نیز مهگرفتگی و کاهش دید افقی وجود دارد.
وی افزود: رانندگان باید با سرعت مطمئنه، افزایش فاصله طولی و اطمینان از سلامت فنی خودرو، بهویژه سیستم روشنایی و برفپاککنها، در محورها تردد کنند و در صورت کاهش شدید دید، تا بهبود شرایط در مکان امن توقف داشته باشند.
رئیس پلیس راه لرستان، تأکید کرد: پلیس راه با حضور مستمر در جادهها، تأمین ایمنی تردد را دنبال میکند و از رانندگان میخواهد با رعایت مقررات، سفری ایمن را رقم بزنند.
