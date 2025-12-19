رئیس پلیس راه استان مرکزی:محور اراک–ازنا باز شد



سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون بارش برف در بیشتر محورهای استان مرکزی از جمله اراک، شازند، توره، فرمهین، کنارگذر جدید اراک، محورهای توره–اراک، اراک–قم، اراک–خمین، کمیجان، خنداب، آشتیان و تفرش ادامه دارد و در ارتفاعات، بارش‌ها عمدتاً به‌صورت برف سنگین همراه با کولاک گزارش شده است.



وی افزود: تمام محورهای مواصلاتی استان مرکزی باز است و به دلیل برف و کولاک، تردد کند انجام می‌شود.

سرهنگ آشوری گفت: گردنه قاقان، محور ازنا که به دلیل شدت برف و کولاک به‌صورت موقت مسدود شده بود اکنون با تلاش پلیس راه، راهداران و کارکنان مدیریت بحران استان مرکزی باز شده است.

رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: نیروهای اداره‌کل راهداری و پلیس راه در تمامی مسیرها حضور فعال دارند و ترافیک در برخی محورها سنگین گزارش شده است.

سرهنگ آشوری با اشاره به کاهش دید افقی در بسیاری از جاده‌های استان مرکزی گفت: انتظار است رانندگان در سایر مسیرها حتماً تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و نکات ایمنی از جمله رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه را جدی بگیرند.