https://mehrnews.com/x39Tbr ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ کد خبر 6691999 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ بارش شبانه برف در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان دلیجان- در این ویدئو بارش شبانه برف در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد خبر 6691999 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در روستای چهارحد شهرستان ساوه بارش برف شبانه در مناطق مختلف استان مرکزی پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ سرمای هوا و احتمال بارشهای رگباری سامانه کمدامنه بارشی وارد استان مرکزی میشود برچسبها دلیجان بارش برف فصل پاییز
نظر شما