پایان اجرای نمایش «واحد ۲۲ چه خبره؟» در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش واحد ۲۲ چه خبره؟ از ۱۶ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در دو سانس ۱۷ و ۱۹:۳۰ در پردیس تئاتر باران چالوس روی صحنه رفت و اختتامیه آن چهارشنبه شب با حضور مسئولان برگزار شد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «اینجا یک آپارتمان است؛ طبقه اول واحد ۱۳، طبقه سوم واحد ۳۱ و طبقه دوم واحد ۲۲؛ اینجا چه خبره؟»

در این اثر نمایشی رضا مهران‌نژاد، پیمان ذکی‌پور، امیرحسین سام، محمد قمی اویلی، مرتضی سام دلیری، کیارش علیزاده، امیر محمودی، مارال جعفرنژاد، مریم سام دلیری، سعیده وارسته، نیایش درخشان‌فر، زهرا (غزل) صفرزاده و ساره پاکدامن به ایفای نقش پرداختند.

سایر عوامل نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان و منشی صحنه: سعیده وارسته، دستیار دوم صحنه: مبینا حسینی، تنظیم موسیقی: محسن امینی، طراح و مجری صحنه: محمد قمی اویلی، هادی مسعودی و مسلم خردمند، طراح پوستر و بروشور: محمدحسین گودرزی، عکاس و فیلمبردار: آرمان عربانی، داریوش ردایی و سپهر برفچالان، تیزر و کلیپ: استودیو آرمان عربانی، طراح و مجری نور: امیرحسین محمودی و سعیده وارسته، طراح لباس: فاطمه قاسمی، مدیریت سالن: هادی مسعودی و فاطمه حیدری، روابط عمومی و تبلیغات: پیمان ذکی‌پور، رضا مهران‌نژاد، امیرحسین سام، آرام کرمی، رضا منصور سمائی و هادی مسعودی و عوامل فنی و اجرایی: مسعود پورمرادی، ابوالفضل احمدی لاشکی، زهرا نعیمی، سید محسن حسینی، فرهاد بسارند، ابوالفضل عاشوری‌زاده، امیرصالح عاشوری‌زاده، عسل برومند، روژان مقدم و مایا محمدی.

در آئین اختتامیه این نمایش، فرماندار چالوس به همراه جمعی از مسئولان و مدیران فرهنگی شهرستان حضور یافته و به تماشای این اثر نمایشی نشستند.