به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای این اثر نمایشی از دوم مرداد ماه آغاز میشود و تا ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۱۹ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی به صحنه میرود.
داستان این نمایش در سالهای التهاب سالهای خط کشیهای مختلف سیاسی میگذرد که یک روزنامه نگار جوان عاشق سینما به نام ناصری درگیر عشقی غریب میشود، عشقی که در کنار التهابات سیاسی چالشی غریب پیش روی وی و همراهانش رقم میزند.
خیام وقارکاشانی، ایوب آقاخانی، حبیب دهقان نسب، امیرعلی دانایی، بهرام ابراهیمی، کیوان خانبگی، مرجان شیرمحمدی، سام کبودوند، وحید نفر، بهرام سرورینژاد، ناهید مسلمی در این اثر نمایشی به ایفای نقش میپردازند.
همچنین بهروز افخمی مشاور کارگردان، سعید شاهسواری تدوین و پس آرایی بصری و صوتی، هلن بهرامی و ساناز قراملکی گروه کارگردانی، علی بهـرامی مدیـر صحنه، صبـا کـاظمی منشی صحنه، سیامک احصایی طراح صحنه، لادن سید کنعانی طراح لباس، الهام صالحی طراح چهرهپردازی، ارسلان آقاخانی طراح پوستر، بروشور و تراکت، کیوان معتمدی طراح نور، ساناز قراملکی دستیار طراح لباس، رضا حاجیزاده و مرجان گلپایگانی دوخت لباس، امیرحسین باباییان، حسین موسوی، احمد بابائیان، وحید جعفری، محمدرضا جنیدی و مهدی موسوی ساخت دکور، امیر خدادادی اجرای چهرهپردازی، سیروس مهاجری انتخاب موسیقی، مارال دوستی مدیر روابط عمومی، سجاد دلیری مدیر تدارکات، حافظ وقار کاشانی دستیار تولید، خیام وقار کاشانی (آموزشگاه هنرهای نمایشی باران) مدیر تولید و مجری طرح این نمایش هستند.
زنگ افتتاح نمایش "نام همه مصلوبان عیسی است" نوشته و کاری از ایوب آقاخانی سهشنبه اول مرداد توسط داریوش فرهنگ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای این اثر نمایشی از دوم مرداد ماه آغاز میشود و تا ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۱۹ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی به صحنه میرود.
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