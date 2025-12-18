تذکر مجلس به پزشکیان بابت عدم تحقق مصوبات پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، سید محمد جمالیان گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و گزارشهایی که گرفتیم، قرار است آن بخش از مصوباتی که کارگروه ویژه پرستاری دولت برای تصویب نهایی به رئیسجمهوری ارائه کرده و جنبه مالی دارد، در بودجه ۱۴۰۵ دیده شود و دیگر موارد هم که به جذب نیرو و…، برمیگردد از ریاست جمهوری پیگیری شود.
وی افزود: در همین راستا نامهای از طرف مجلس و با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت تذکری به دکتر پزشکیان ارسال کردیم و در این نامه درخواست شده مصوبات کارگروهی که با دستور خود رئیس جمهوری تشکیل شده، اجرایی شود و پیگیر اجرایی شدن آن هستیم.
جمالیان ادامه داد: بخشی از مصوبات کارگروه در موضوع اقتصادی و معیشتی پرستاران است که در حال پیگیری هستیم و امیدواریم با اجرای آن در سال ۱۴۰۵ برخی از گرههای مشکلات پرستاری گشوده شود. بخشی از این مصوبات هم در موضوع کمبود پرستار است که امیدواریم جذب پرستاران سرعت بیشتری گیرد.
وی اضافه کرد: انتظار ما این است که این مصوبات هم در لایحه بودجه که اول دیماه به مجلس میآید، دیده شود و هم در حوزه اداری استخدامی برای آن برنامهریزی شود. این کارگروه با دستور شخص رئیسجمهور تشکیل شده و کار کارشناسی روی این مصوبات انجام شده است.
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کارگروه ویژه پرستاری دولت گفت: با اینکه من به این کارگروه دعوت نشدم، اما میدانم جلسات زیادی برای این کارگروه برگزار شده و کارشناسان وقت زیادی برای آن گذاشتند اما این کارگروه و وقتی که کارشناسان برای آن گذاشتند زمانی ارزش پیدا میکند که مصوبات آن عملی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون تعرفههای پرستاری چندین سال است که اجرایی شده و میزان این تعرفهها نیز مانند تعرفههای پزشکی در شورایعالی بیمه مصوب میشود، لازم است همان طور که برای تعرفههای پزشکی رئیس کل سازمان نظام پزشکی به جلسه شورای عالی بیمه دعوت میشود برای تعرفههای پرستاری نیز رئیس کل سازمان نظام پرستاری در این جلسات حضور داشته باشد.
جمالیان ادامه داد: حضور رئیسکل سازمان نظام پرستاری در جلسات شورایعالی بیمه باعث میشود که نظرات تخصصی و کارشناسی در زمینه تعرفه پرستاری گفته شود. انتظار این بود که از رئیسکل سازمان نظام پرستاری برای شرکت در این جلسات دعوت میشد و دعوت نشدن ایشان جای سوال دارد.
وی اضافه کرد: در خصوص مصوبه افزایش ۵۶ درصدی تعرفه خدمات پرستاری و جز حرفهای، زمانی که به هیئت وزیران ابلاغ شود، جزئیات آن به صورت دقیقتر اعلام میشود و از این ابهام در میآید، اما اگر نماینده سازمان نظام پرستاری در جلسه شورایعالی بیمه حضور داشت، به طور طبیعی این درصد تخصصیتر و دقیقتر اعلام میشد.
