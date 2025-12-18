بزرگی: ۲ جاده استان سمنان همچنان مسدود است

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش شدید برف و بوران در استان سمنان از روز گذشته بیان کرد: بارش‌ها و همچنین کولاک شدید دو جاده را در شهرستان‌های دامغان و مهدیشهر مسدود کرد.

وی با بیان اینکه محور شهمیرزاد به کیاسر به دلیل بارش برف و کاهش دید و لغزندگی مسیر مسدود است، افزود: مسیر دامغان- کیاسر هم به دلیل مشابه مسدود شده است.

فرمانده پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه عوامل امدادی و راهداری در حال تلاش برای بازگشایی مسیر هستند، گفت: در دیگر مسیرهای برف گیر استان مانند توسکستان هم تردد با زنجیر چرخ و به کندی صورت می‌گیرد.

بزرگی از مردم درخواست کرد که به دلیل بارش برف و کولاک به خصوص طی روزهای پنجشنبه و جمعه از سفر به ارتفاعات استان خودداری کنند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم در صورت ضرورت به سفرهای بین شهری در استان سمنان از باز بودن جاده‌ها اطمینان حاصل نمایند ابراز کرد: سامانه‌های ارتباطی راهداری این امکان را به مردم و مسافران می‌دهد.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: تردد در مسیرهای مواصلاتی استان بدون همراه داشتن تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ میسر نخواهد بود.