خسروپناه: شورای عالی انقلاب فرهنگی یار دولت است نه بار دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، روز چهارشنبه در نشست هیأت اندیشه‌ورز استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: استان آذربایجان‌شرقی ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد و علما و شهدایی مثل علامه طباطبایی، علامه جعفری، آیت‌الله سبحانی، شهید آل‌هاشم، شهید مدنی، شهید قاضی و شهید رحمتی فرزندان این استان هستند که هر کدام ظرفیت‌های بزرگی داشته و دارند.

خسروپناه افزود: ظرفیت‌های دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در استان آذربایجان‌شرقی قابل توجه است و شاهد تنوع بسیار زیادی در این دو نهاد هستیم. امیدوارم این تنوع منشأ بالندگی استان باشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار دولت است خاطرنشان کرد: «شورا یار دولت است نه بار دولت و بخش مهمی از کار ما راهبری است.