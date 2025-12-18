خبرگزاری مهر - گروه استانها: اتحاد و وحدت یکی از محورهای اصلی و بنیادین اندیشه امامین انقلاب بوده و وحدت حوزه و دانشگاه در منظومه فکری و بیانات امام خمینی (ره) و نیز منویات مقام معظم رهبری اهمیت و ارزشی بس والا دارد.
امامین انقلاب همواره تأکید کردهاند که روحانیت باید بتواند فهم خود از اسلام را با مقتضیات و نیازهای زمان پیوند داده و با کاروان عظیم دانش بشری که امروز، محمل و مجرای کنونی آن دانشگاهیان کشور هستند، ارتباط همدلانه و منطقی داشته باشند و اگر این مهم محقق نشود، رسالت روحانیت در قبال انقلاب اسلامی ناتمام و ناقص خواهد ماند. امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حوزه و دانشگاه را مغز متفکر و نیروی محرکه جامعه میدانند که آماج توطئهها و تفرقه افکنیهای دشمنان قرار دارند اما حوزه و دانشگاه در سایه وحدت و همدلی میتوانند از این موانع و چالشها به سلامت عبور کنند.
۲۷ آذرماه سالروز شهادت آیتالله دکتر محمد مفتح، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران که در تقویم کشورمان با عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است بهانهای شد تا در گفتگو با حجتالاسلام والمسلمین محمد ابراهیم حجتپناه، دبیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری و مدرس حوزه و دانشگاه در استان به چرایی، مصادیق و جلوههای وحدت حوزه و دانشگاه بپردازیم.
کار تشکیلاتی علمی از مصادیق وحدت است
حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجتپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه و با اشاره به اینکه انسانها در جوامع مختلف هر زمانی که با هم همدل و متحد شدند سرعت رشد و توسعه جامعه نیز ضریب یافت، اظهار کرد: اتفاق، اتحاد و اشتراک و کار تشکیلاتی در حوزه علم و دانش یکی از مصادیق وحدت بوده است.
مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی به صورت گروهی و تشکیلاتی در طول تاریخ، افزود: مثلاً میتوانیم از علامه مجلسی یاد کنیم که بحارالانوار ۱۱۰ جلدی ایشان و سایر تالیفاتشان، درواقع محصول تلاش گروهی جمعی از شاگردانش و البته خواهرش بود، نظیر این کارهای گروهی با خروجی فاخر و ارزشمند فراوان است.
دبیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری افزود: در طول تاریخ معمول این بوده که دشمنان به همدیگر آسیب وارد کنند و کار دشمن این است که نقاط ضعف و قوت یا تهدیدها و فرصتهای در اختیار حریفش را بشناسد تا بتواند نقاط قوت را با تهدیدها از بین ببرد و فرصتها را نیز با نقاط ضعف، تحتالشعاع قرار دهد یا منکر شود.
حجتپناه با یادآوری اینکه ایران در طول تاریخ در عرصه فرهنگ همواره پرافتخار و درخشان بوده است، گفت: فرهنگ غنی ایرانی زمانی که با مبانی عمیق اسلامی عجین شد، این درخشش و افتخار شکوه بیشتری یافت، دشمنان ایران و اسلام اما آرام ننشستند و بر آن شدند تا در همه ساحتها دشمنی خودشان را ثابت کنند و اهدافشان علیه کشورمان را از جمله در عرصه علمی پیش ببرند.
فاصله انداختن میان حوزه و دانشگاه محصول خباثت دشمن است
وی فاصله انداختن میان دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه را محصول شیطنت و خباثت دشمن دانست و ادامه داد: پرسش اینجاست که دو مجموعه عظیم علمی یعنی حوزه و دانشگاه چرا باید از هم فاصله بگیرند که نیاز به وحدت در موردشان مطرح شود؟
حجتپناه تعبیر «وحدت» حوزه و دانشگاه را تداعی کننده وحدت شیعه و سنی برشمرد و گفت: آیتاللهالعظمی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان فرمودند: همانگونه که قبلاً هم گفتهام میگویم نگویید «برادران ما اهل سنت» بلکه بگویید «جان ما اهل سنت».
وی با تأکید بر اینکه حوزه و دانشگاه نیز همانند شیعه و سنی افتراق و جدایی ندارند و ذاتاً یکی بوده و هستند اما بر اثر شرارتهای دشمنان از هم فاصله گرفتند، ادامه داد: در مقطع تاریک ارتباط حوزه و دانشگاه در دوران پهلوی شاهد بودیم که نه حوزه با دانشگاه کاری داشت و نه دانشگاه خودش را در نسبت با حوزه میدید. با انقلاب اسلامی مردم ایران علیه این خیانت و تمام خیانتهای خاندان منحوس پهلوی به پا خاستند و مقابله کردند.
حجتپناه بیان کرد: کشوری که در دورانی تعداد مراکز فسادش از کتابخانهها و دانشگاههایش بیشتر بود در پرتو انقلاب اسلامی تحول یافت و این انقلاب در همه ساحتها به برکت خون شهدا با قوت اتفاق افتاد.
جلوههای وحدت حوزه و دانشگاه در ساختار و محتوا
وی با تصریح اینکه خون پاک و حیاتبخش شهید مفتح پای وحدت مقدس حوزه و دانشگاه ریخته شد، اضافه کرد: دو تشکیلات علمی حوزه و دانشگاه به برکت این خونها دست به دست هم دادند و این قهر و افتراق طولانی تبدیل به آشتی شد و سال به سال این همافزایی هم در ساحت ساختاری و هم محتوایی تقویت شده است.
حجتپناه رویکرد حوزه علمیه مبنی بر ایجاد مراکز تخصصی علمی پژوهشی، مشاورهای و … در بطن دانشگاه را یکی از مصادیق این وحدت عنوان کرد و افزود: ایجاد ساختارهایی مانند دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حوزه علوم اسلامی، فعالیت گروههای معارف یا علوم قرآن و حدیث و… از دیگر مصادیق این وحدت و همافزایی است.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری تبادل محتوایی میان حوزه و دانشگاه را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: افزایش و تقویت اردوهای راهیان نور، اعتکاف دانشجویی، فعالیتهای قرآنی، هیئات دانشجویی، اردوهای زیارتی و … نیز از مصادیق جریان یافتن زیست مذهبی، انقلابی و حوزوی در بین دانشگاهیان است.
حجتپناه با تأکید بر اینکه اسلام درباره سبک زندگی علمی یک عالِم حرفهای جدی دارد، ادامه داد: عالم به تعبیر آیتالله جوادی آملی اگر در بستر حوزه قرار گیرد میگوید خدا چه گفت و اگر در بستر دانشگاه قرار گیرد، میگوید خدا چه کرد.
وی با بیان اینکه این سبک زندگی علمی و عالمانه در فضای دانشگاه بیش از پیش تقویت شده است، تصریح کرد: علمای در حوزه علمیه قرنها با این سبک زندگی در ساحتهای فردی و اجتماعی زیست کردند و به برکت انقلاب اسلامی این مهم تسریع و تقویت شد و به دانشگاه تسری یافت.
تسری زیست عالمانه حوزوی به دانشگاهها
حجتپناه برگزاری رویدادهای مهم وحدتآفرین در سالهای اخیر را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری شاهد حضور اساتید دانشگاهی در حوزه علمیه و تدریس در سطوح مختلف حوزوی هستیم و طلاب نیز با افتخار در محضر این اساتید تلمذ میکنند و از ذخایر علمی این اساتید بهرهمند میشوند. به همین ترتیب، حضور اساتید و علمای حوزوی در ترکیب اعضای هیئت علمی دانشگاهها را نیز شاهد هستیم.
این مدرس حوزه و دانشگاه با ابراز خرسندی از تغییر نگرشها در پیوند و ارتباط دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه، ادامه داد: جای بسی خرسندی است که اهداف مشترک علمی و فرهنگی در ساختارهایی همچون بسیج اساتید حوزه یا دانشگاه و یا بسیج دانشجویی، بسیج طلاب و … پیگیری میشود و هر روزه شاهد برنامههای مشترک بین این دو نهاد در استان هستیم.
حجتپناه با تصریح اینکه بینشها، نگرشها و گرایشها نسبت به همکاری و پیوند حوزه و دانشگاه اصلاح شده بر تقویت این وحدت تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد رشتههای مشترک حوزوی و دانشگاهی و تعامل در قالب اساتید و سایر همکاریهای گسترده و متنوع علمی و فرهنگی روز به روز باعث تقویت آمد و شد حوزه و دانشگاه شده است.
وی با تأکید بر تقویت صله رحم و حفظ خویشاوندی حوزویان و دانشگاهیان و اساتید این دو تشکیلات علمی، یادآور شد: صله رحم معانی گستردهای دارد و به ارتباط و پیوند چند مجموعه ساختاری هر کدام با مأموریتهای خاص خودشان نیز اطلاق میشود. همان آثار و برکات صله رحم خویشان و بستگان را در صله رحم میان حوزه و دانشگاه نیز میتوانیم مشاهده کنیم.
حجتپناه با تصریح اینکه وحدت حوزه و دانشگاه پیوند راهبردی علم و ایمان است، توضیح داد: در این زمینه نیازمند حرکتها و برنامههای نقطه زن هستیم تا اهداف کاملتر و سریعتر محقق شوند. برپایی اردوها و بازدیدهای آشنایی با فضای حوزه و دانشگاه برای طلاب و دانشجویان، برپایی اردوهای مشترک، ایجاد همکاریهای مشترک علمی و فرهنگی و … در این راستا باید تقویت شود.
خاطرهنگاری و خاطرهگویی حوزویان و دانشگاهیان
وی با اشاره به تاریخچه غنی حوزه علمیه در کشور و از جمله در دوران مبارزات انقلابی و نیز دفاع مقدس، افزود: لازم است که تجارب و خاطرات طلاب و حوزویان در این عرصههای پرمخاطره به شکلی جذاب و زیبا تهیه و در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد.
حجتپناه با تأکید بر اینکه ایرانیان در تاریخ پرمخاطره کشور، غنی از خاطرات هستند، ادامه داد: دانشجویان و اساتید نیز در تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و دیگر عرصهها تجربههای زیسته ذی قیمتی دارند که باید تدوین و گردآوری شود و در اختیار طلاب و حوزویان قرار گیرد.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پرداختن به تاریخهای مهمی همچون روز دانشجو یا کشتار طلاب و روحانیون مدرسه فیضیه قم و … باید توسط دانشگاهیان و حوزویان با ترسیم برنامههای خوب و قوی گرامی داشته شود و مصادیق تاریخی تعامل و تعاون اساتید و طلاب حوزه با اساتید و دانشجویان ثبت و مرور گردد، همانطور که همه پای کار انقلاب آمدند و تلاش کردند.
حجتپناه با تصریح اینکه خاطرهگویی و مرور خاطرات تاریخی درواقع مرور هویت مشترک است، توضیح داد: خوب است اساتید دانشگاه از خاطرات خود درباره ارتباط با علما در عرصههای علمی و فرهنگی یا در دوران مبارزات انقلاب یا دفاع مقدس بگویند و اساتید حوزه نیز درباره پیوند و تعامل خود با دانشگاه و دانشگاهیان سخن بگویند.
وی با تصریح اینکه اتحاد مقدس نقطه قوت مردم همیشه در صحنه ایران است، بیان کرد: یکی از مصادیق این اتحاد را در وحدت و همافزایی حوزه و دانشگاه دیدیم و کارهای علمی و پژوهشی خوبی در بستر این وحدت شکل گرفته است که البته جای کار بیشتری هم دارد.
این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان یاد و خاطره علمای حوزه و دانشگاه را گرامی داشت که با قلم خود باعث گسترش علم و فرهنگ و با لباس رزم و سلاح خود باعث آبیاری درخت انقلاب شدند.
