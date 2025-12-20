برق بیش از ۹۸ درصد روستاهای هرمزگان پس از طوفان وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه روز شنبه در جریان بازدید از زیرساخت‌های برق شهرستان‌های رودان و میناب، اظهار کرد: در پی وقوع طوفان، بخشی از شبکه توزیع برق استان دچار آسیب شد اما با حضور سریع نیروهای فنی، هم‌اکنون تمامی روستاهای استان به جز ۲۵ روستا برق‌دار شده‌اند.

وی بیان کرد: حدود سه‌هزار و ۵۰۰ اشتراک در سطح استان هرمزگان همچنان با قطعی برق مواجه هستند که عملیات بازسازی و ترمیم شبکه با حداکثر توان و به‌صورت مستمر در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به خاموشی ۲ فیدر در «پست باسعیدو» و بروز اختلال در ۹ «سکسیونر»، اظهار کرد: با وجود این آسیب‌ها، هماهنگی مناسب بین تیم‌های عملیاتی و اجرای فرآیندهای اولویت‌بندی، موجب شد برق‌رسانی به بیشترین تعداد مشترکان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

ساعدپناه تاکید کرد: شبکه برق یک سامانه به‌هم‌پیوسته است و بروز آسیب در هر نقطه می‌تواند بر خدمات‌رسانی به هزاران مشترک تأثیر بگذارد، از این رو بازگرداندن پایداری شبکه نیازمند اقدام‌های فنی دقیق و مرحله‌ای است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به چالش‌های فنی شبکه برق استان خاطرنشان کرد: خطوط هوایی در معرض باد و ریزش آوار، ترانسفورماتورهای حساس به سیلاب، تجهیزات سوئیچینگ دارای قطعات الکترونیکی ظریف و پست‌های برق از جمله نقاط آسیب‌پذیر شبکه در شرایط جوی ناپایدار هستند.

به گفته وی، آسیب‌دیدگی هاب‌های مرکزی می‌تواند مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار دهد و حتی کابل‌های زیرزمینی نیز در برابر سیلاب ناشی از توفان ایمن نیستند.

ساعدپناه ضمن قدردانی از صبوری مردم و تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق استان، اطمینان داد: با تداوم فعالیت اکیپ‌های عملیاتی، مشکلات باقی‌مانده نیز تا ساعات آینده برطرف و برق همه مشترکان به‌طور کامل برقرار خواهد شد.