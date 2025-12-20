  1. استانها
برق بیش از ۹۸ درصد روستاهای هرمزگان پس از طوفان وصل شد

بندرعباس- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: برق بیش از ۹۸ درصد روستاهای استان که در پی طوفان اخیر دچار خاموشی شده بود، با تلاش شبانه‌روزی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه روز شنبه در جریان بازدید از زیرساخت‌های برق شهرستان‌های رودان و میناب، اظهار کرد: در پی وقوع طوفان، بخشی از شبکه توزیع برق استان دچار آسیب شد اما با حضور سریع نیروهای فنی، هم‌اکنون تمامی روستاهای استان به جز ۲۵ روستا برق‌دار شده‌اند.

وی بیان کرد: حدود سه‌هزار و ۵۰۰ اشتراک در سطح استان هرمزگان همچنان با قطعی برق مواجه هستند که عملیات بازسازی و ترمیم شبکه با حداکثر توان و به‌صورت مستمر در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به خاموشی ۲ فیدر در «پست باسعیدو» و بروز اختلال در ۹ «سکسیونر»، اظهار کرد: با وجود این آسیب‌ها، هماهنگی مناسب بین تیم‌های عملیاتی و اجرای فرآیندهای اولویت‌بندی، موجب شد برق‌رسانی به بیشترین تعداد مشترکان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

ساعدپناه تاکید کرد: شبکه برق یک سامانه به‌هم‌پیوسته است و بروز آسیب در هر نقطه می‌تواند بر خدمات‌رسانی به هزاران مشترک تأثیر بگذارد، از این رو بازگرداندن پایداری شبکه نیازمند اقدام‌های فنی دقیق و مرحله‌ای است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به چالش‌های فنی شبکه برق استان خاطرنشان کرد: خطوط هوایی در معرض باد و ریزش آوار، ترانسفورماتورهای حساس به سیلاب، تجهیزات سوئیچینگ دارای قطعات الکترونیکی ظریف و پست‌های برق از جمله نقاط آسیب‌پذیر شبکه در شرایط جوی ناپایدار هستند.

به گفته وی، آسیب‌دیدگی هاب‌های مرکزی می‌تواند مناطق وسیعی را تحت تأثیر قرار دهد و حتی کابل‌های زیرزمینی نیز در برابر سیلاب ناشی از توفان ایمن نیستند.

ساعدپناه ضمن قدردانی از صبوری مردم و تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق استان، اطمینان داد: با تداوم فعالیت اکیپ‌های عملیاتی، مشکلات باقی‌مانده نیز تا ساعات آینده برطرف و برق همه مشترکان به‌طور کامل برقرار خواهد شد.

