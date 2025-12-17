پزشکیان: امام خمینی(ره) با تمام وجودش با استکبار در ستیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نخستین دوره اعطای جایزه جهانی امام خمینی (ره) در سالن اجلاس سران، گفت: در جمع شما از امام خمینی سخن گفتن کار سختی است و بار سنگین راه را انسان بر دوش خود احساس می‌کند.

وی افزود: رفتار امام را وقتی با وصیت حضرت علی علیه السلام مقایسه می‌کنم، به آن می‌رسیم و آن است که امام بزرگوار آن را عمل کرده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: امام فردی و انسانی بود که به هیچ عنوان در طلب دنیا و به دنبال دنیا نبود و تمام چیزی که ما از این بزرگوار می‌دیدیم بی‌توجهی به دنیا بود.

وی بیان کرد: آنچه را که از دنیا از او می‌گرفتند تعصبی بر آن نمی‌خورد و وقتی یک انسان بتواند به دنبال راه دنیا نیفتد و وقتی بتواند اگر از مظاهر دنیا را از دستش گرفتند به آن تأسف نخورد، می‌تواند حق را بگوید.

پزشکیان خاطرنشان کرد: امام با تمام وجودش با استکبار و با ظالم در ستیز بود و در هر کلام و گفتارش آنچه که مشخص بود این بود که در مقابل ظالمین به هیچ وجه سر خم نباید کرد.

پزشکیان با بیان آنکه امام خمینی روحیه ظلم‌ستیزی داشت، افزود: آنچه از سخنان مردم و عزیزان ما شنیده می‌شد، این بود که او با تمام وجود به مردم دل‌بسته بود، به‌ویژه به محرومان و به‌خصوص کسانی که تحت ستم قرار داشتند

رئیس‌جمهور اظهار کرد: او همواره مردم را به تقوا و اصلاح روابط اجتماعی دعوت می‌کرد و بر اهمیت انسجام و همبستگی تأکید داشت.

پزشکیان عنوان کرد: همه کسانی که امام را می‌شناختند، به نظم دقیق او در رفتار و حرکت اشاره می‌کردند، به‌گونه‌ای که زمان انجام کارها و جابه‌جایی‌ها مشخص و منظم بود.

وی بیان کرد: او پیام‌آور وحدت و انسجام بود و در تمام سخنانش بر این نکته تأکید داشت که باید ید واحده بود. در زمانی که جمعیت ایران ۳۰ میلیون نفر بود، امام فرمود ۲۰ میلیون نفر بسیجی هستند؛ یعنی همه کسانی که می‌توانند در میدان حضور داشته باشند.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: امام هیچ‌کس را جدا نکرد و هیچ گروهی را مستثنا ندانست، بلکه می‌گفت همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، برای استقلال، سلامت و عزت کشور باید در میدان حضور داشته باشند.

پزشکیان با اشاره به بیانات حضرت علی علیه‌السلام، گفت: امام علی علیه‌السلام به همه ما می‌فرمایند که شما را توصیه می‌کنم که با هم باشید، در کنار یکدیگر قرار بگیرید و به یکدیگر بذل توجه داشته باشید و مبادا پشت به هم کنید و مبادا قطع رابطه انجام شود.

وی افزود: امت اسلامی و جامعه اسلامی اگر واحد شوند و اگر همه با هم باشند، این ظالمان و ستمگرانی که وجود دارند، امکان نخواهد داشت کشورهای اسلامی را به این شکل دچار آسیب کنند و برای آنان گرفتاری ایجاد کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: آنچه امروز در غزه اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که چگونه به زن و مرد و کودک و جوان و پیر، هر کسی که دیده می‌شود، به‌صورت وحشیانه حمله می‌شود و در مقابل دیدگان مردم، یا با بمباران کشته می‌شوند یا بر اثر گرسنگی، بیماری، سرما و بوران و مشکلات موجود جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: این در حالی است که دنیا این صحنه‌ها را می‌بیند و دم از حقوق بشر می‌زند و این ادعا از سوی مدعیان حقوق بشر شرم‌آور است.

پزشکیان عنوان کرد: وحدتی که امام از آن نام می‌برد، همان چیزی است که ما در آن گم شده‌ایم و آن، وحدت و انسجام مسلمانان است. پیام اصلی این نگاه آن است که همه مردم برابرند و هیچ برتری ذاتی میان انسان‌ها وجود ندارد و معیار برتری، رفتار درست و عمل صحیح است.

وی افزود: اگر بتوانیم در تصمیم‌ها، اجراها و رفتارهای خود بدون خطا عمل کنیم، جایگاه کار و زندگی ما به‌طور کامل تغییر خواهد کرد و امت مسلمان می‌تواند به این جایگاه دست یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از شرکت‌کنندگان از کشور مالزی، اظهار کرد: برادرمان از مالزی نیز بیان کرد که امام نه‌تنها به دنبال وحدت در جامعه اسلامی بود، بلکه صلح و سلامت را برای همه دنیا می‌خواست.

وی ادامه داد: اختلاف‌ها زمانی شکل می‌گیرد که انسان، غیر از حقیقت، منافع شخصی، مال، مقام و جایگاه خود را اصل قرار دهد، در حالی که راه درست، همان راهی است که هر روز در زندگی و رفتار باید به آن پایبند بود.

پزشکیان با بیان آنکه هر روز در نماز از خدا می‌خواهیم ما را به راه راست هدایت کند و صراط مستقیم به معنای وحدت و با هم بودن است، تأکید کرد: مسلمانان در سراسر دنیا، چه در داخل کشور و چه در کشورهای اسلامی، باید ید واحده باشند و در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اگر به این باور برسیم که مسلمانان با هم هستند، هیچ‌گاه امکان نخواهد داشت رژیمی با چهار یا پنج میلیون نفر جمعیت و با تجهیزات خود بتواند مسلمانان را به جان هم بیندازد و میان آنان دعوا و اختلاف ایجاد کند. تمام تلاش آنان ایجاد اختلاف میان مسلمانان و درگیر کردن آنان بر سر مسائل بی‌اهمیت است تا بتوانند منابع را غارت کنند، زورگویی و ظلم انجام دهند و هر اقدامی که می‌خواهند بر مسلمانان تحمیل کنند.

پزشکیان عنوان کرد: امام در برابر این افکار ظالمانه و تجاوزگرانه قدرت‌های نفوذی در منطقه ایستاده بود و با تمام وجود طرفدار مظلومان بود. امام همچنین با تمام وجود مدافع وحدت و انسجام داخلی بود و آنچه موجب موفقیت شد، مردم و انسجام مردمی بود.

وی افزود: امام بارها تأکید کرده بود که اگر مردم روی برگردانند، از انقلاب و دین و مذهب چیزی باقی نخواهد ماند. امروز در کنار گرامی‌داشت یاد امام بزرگوار، بار سنگین اجرای آن سخنان بر دوش ما قرار دارد و صرف گفتن، نوشتن و تعریف کردن بدون عمل، مورد پذیرش مردم نخواهد بود.

رئیس قوه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: مردم از مسئولان دولت نمی‌پذیرند که مشکلات وجود داشته باشد و ما به فکر آنان نباشیم یا نتوانیم راه‌حل ارائه کنیم. اگر امروز امام حضور داشت، دیدن وضعیت جامعه مسلمانان برای او بسیار دشوار بود.

وی افزود: ما باید بتوانیم چه در داخل کشور و چه در میان کشورهای اسلامی، عزت، سربلندی، استقلال و ایستادگی را در عمل نشان دهیم. این در حالی است که بسیاری از اختلاف‌ها به دلیل خودمحوری و منیت است و خدمت به مردم محل نزاع ندارد.

رئیس‌جمهور بیان کرد: امام آن خودخواهی را در وجود خود از بین برده بود و هر آنچه می‌خواست برای خدا بود و آنچه امروز باید در عمل نشان دهیم، پایبندی واقعی به همین مسیر است.

پزشکیان در ادامه تأکید کرد: چیزی که باید در عمل نشان دهیم، این است که بتوانیم برای خدا و به خاطر مردم، آنچه را باید انجام دهیم، به نمایش بگذاریم و این مسئولیت و بار سنگینی است که اکنون بر دوش ماست.

وی افزود: اسرائیل و آمریکا و کشورهایی که با آن‌ها همراهی دارند، تلاش می‌کنند تا نگذارند ما بتوانیم خدمتگزار صادق و درست مردم خود باشیم؛ بر ما فشار می‌آورند، تحریم می‌کنند، جنگ راه می‌اندازند، اختلاف ایجاد می‌کنند و هزاران مشکل دیگر درست می‌کنند تا نتوانیم کار خود را انجام دهیم.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: چیزی که می‌تواند ما را موفق کند، وحدت و انسجام است؛ اگر با هم باشیم، اگر وحدت داشته باشیم و اگر آنچه امام بزرگوار همیشه دغدغه آن را داشت، یعنی تلاش برای محرومین و مظلومین، را پیگیری کنیم، من با تمام وجود باور دارم که قادر خواهیم بود این مشکلات را حل کنیم.

وی ادامه داد: چیزی که می‌تواند ما را از مسیر باز دارد، اختلاف و خودمحوری است. حضرت امام می‌فرمود که اگر همه پیامبران را در یک اتاق جمع کنید، هیچ اختلافی بین آن‌ها وجود ندارد و همان‌طور که صد درویش در یک گلیم جای می‌گیرند و دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند، اختلاف و خودمحوری مانع حرکت درست خواهد شد.