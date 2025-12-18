تردد شناورها از بنادر مسافری غرب هرمزگان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی اظهار کرد: با ورود موج سوم بارندگی‌ها به هرمزگان، رفت وآمد از بنادر مسافری غرب استان هرمزگان ممنوع شده و اکنون رفت و آمد با شناورهای مسافری از بندر چارک ممنوع است.

صادقی افزود: همچنین رفت و آمد با شناورهای حمل خودرو (لندینگ کرافت) از بنادرچارک، آفتاب و کیش ممنوع است.

سرپرست بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان بیان کرد: مسافران می‌توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد یک، و شرایط جوی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.

ادیمی، مدیر بندر شهید حقانی بندرعباس هم به برقراری رفت و آمد در مسیر دریایی بندرعباس – قشم – هرمز و بالعکس اشاره کرد و از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.