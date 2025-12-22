عطاپور: برگزاری نمایشگاه کتاب در مسیر رویداد محور بودن کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، دوشنبه شب در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان به خبرنگاران گفت: جا دارد از همه عزیزانی که در برگزاری نمایشگاه دخیل بوده‌اند از جمله مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تشکر کنم.

وی اظهار داشت: ۳۳۵ ناشر در این نمایشگاه شرکت کردند و مردم هم استقبال خوبی داشته‌اند.

معاون استاندار کرمان گفت: مهمتر از همه اینکه، نمایشگاه کتاب استان کرمان در فضای خیلی خوبی برگزار شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این نمایشگاه که بعد از ۶ سال وقفه در استان کرمان در حال برگزاری است، در سال‌های آینده به شکل پربارتری برگزار شود که حتماً هدف‌گذاری برگزارکنندگان نمایشگاه همین است.

