عطاپور: برگزاری نمایشگاه کتاب در مسیر رویداد محور بودن کرمان است

کرمان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: کرمان باید استان رویدادها باشد و برپایی نمایشگاه کتاب نیز در ادامه رویدادهای مد نظر استاندار کرمان در راستای سند «کرمان برفراز» است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر عطاپور، دوشنبه شب در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان به خبرنگاران گفت: جا دارد از همه عزیزانی که در برگزاری نمایشگاه دخیل بوده‌اند از جمله مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تشکر کنم.

وی اظهار داشت: ۳۳۵ ناشر در این نمایشگاه شرکت کردند و مردم هم استقبال خوبی داشته‌اند.

معاون استاندار کرمان گفت: مهمتر از همه اینکه، نمایشگاه کتاب استان کرمان در فضای خیلی خوبی برگزار شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این نمایشگاه که بعد از ۶ سال وقفه در استان کرمان در حال برگزاری است، در سال‌های آینده به شکل پربارتری برگزار شود که حتماً هدف‌گذاری برگزارکنندگان نمایشگاه همین است.
 

