اسحاقی: بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب استان کرمان ۳۰ درصد تخفیف می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسحاقی، گفت: با احتساب تخفیف و یارانه، در مجموع ۳۰ درصد تخفیف برای هر کد ملی تا سقف یک میلیون تومان تعلق میگیرد و علاوه بر یارانه، تمامی کتابها با ۱۰ درصد تخفیف عرضه خواهند شد.
وی گفت: با حمایت استاندار کرمان، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال یارانه برای نمایشگاه کتاب استان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان درباره شیوه فروش و تخصیص یارانه کتاب توضیح داد: فروش کتاب در نمایشگاه امسال به صورت متمرکز و سیستمی انجام میشود و یارانه خرید کتاب، مستقیم به کد ملی افراد اختصاص مییابد.
وی گفت: نمایشگاه کتاب امسال با شیوه جدید و بر اساس توافقنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با خانه کتاب و ادبیات ایران، به صورت متمرکز برگزار میشود و بانک عامل حذف شده است.
اسحاقی، ادامه داد: مکان نمایشگاه تالار فرهنگ و هنر کرمان انتخاب شد و درخواست عموم مردم هم این بوده که نمایشگاه داخل شهر باشد.
وی با اشاره به حضور ۳۳۵ ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه کتاب کرمان گفت: این نمایشگاه غرفه محور نیست و ناشران کشوری به صورت متمرکز و ناشران استانی به صورت مستقیم حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان یکی از ویژگیهای مهم این دوره از نمایشگاه را حذف کتابهای تکراری عنوان کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه به صورت متمرکز باعث شده تنوع عناوین افزایش یابد و کیفیت آثار ارائهشده به شکل محسوس ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به فعال شدن بخش بینالملل نمایشگاه کتاب استان کرمان، گفت: امسال بخش بینالملل نمایشگاه با مشارکت ناشران کتابهای خارجی و حضور مهمانان علمی و ادبی از کشورهای تاجیکستان، ارمنستان و لبنان برگزار میشود.
اسحاقی، گفت: نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان دارای بخش ویژه شهید سلیمانی است که حدود ۶۰ عنوان کتاب مربوط به حاج قاسم و مقاومت ارائه میشود.
وی ساعت کار نمایشگاه را ۹ صبح تا ۹ شب اعلام کرد و افزود: این زمان تعیین شده تا مردم در ساعات مختلف بتوانند از نمایشگاه بازدید کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اظهار داشت: درخواست ما از مردم عزیز این است که زمان حضور را طوری تنظیم کنند که به ساعات پایانی شب موکول نشود و بتوانیم از نمایشگاه بهره کافی را داشته باشیم.
وی گفت: برنامههای فرهنگی و هنری خوبی در بخش جانبی نمایشگاه تدارک دیده شده است که در تالار فرهنگ و هنر اجرا میشود و مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه نیز روز پنجشنبه با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کرمان، جمعی از مسئولان، اهالی فرهنگ و اقشار مردم برگزار خواهد شد.
گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان، با شعار «کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» ۲۷ آذر تا ۳ دیماه در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار میشود.
