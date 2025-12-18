خلیج فارس مواج و طوفانی است؛ افزایش سرعت باد در بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا، تا روز شنبه به تناوب در برخی از ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندبادلحظه‌ای و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی امروز (پنجشنبه) و جمعه با تقویت و گسترش سامانه بارشی، سرعت وزش باد روی دریا و در سطح استان افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و خلیج فارس کاملاً مواج و طوفانی خواهد بود.

وی گفت: از اواخر وقت امروز دمای هوا نیز کاهش محسوس خواهد داشت و در بامداد جمعه در برخی ارتفاعات استان، احتمال ریزش برف دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا تمام ابری، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، وزش تندباد گاهی گردوخاک، در مناطق مستعد ریزش تگرگ و در برخی نقاط مه آلود خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۶ تا ۴۸ گاهی تا ۶۰ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتیمتر و در هنگام وزش تند باد گاهی بیش از ۳ متر خواهد بود.