دولت اجازه ایجاد اختلال در زنجیره تولید و توزیع کالاها را نخواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در جریان سفر رسمی خود به استان قم و دیدار با آیتالله علی کریمی جهرمی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، بر ضرورت تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور تأکید کرد و افزود: دولت چهاردهم با جدیت و رویکرد خدمتمحور، اجازه ایجاد اختلال در زنجیره تولید و توزیع کالاها را نخواهد داد.
نوری قزلجه در این دیدار گزارشی از وضعیت کشور و اقدامهای انجامشده در حوزههای مختلف بهویژه بخش کشاورزی ارائه کرد و افزود: مدیریت میدانی و برنامهریزی هدفمند دولت، حتی در شرایط خاص و فشارهای اقتصادی، توانسته ثبات بازار و تأمین مناسب کالاهای اساسی را تضمین کند.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی از اولویتهای راهبردی دولت محسوب میشود، گفت: وضعیت عرضه کالاهای اساسی در فروشگاهها بهصورت روزانه و مستمر رصد میشود و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاههای ذیربط، بر روند تولید، توزیع و تنظیم بازار نظارت دقیق دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از تدوین سند توسعه عدالت کشاورزی خبر داد و افزود: این سند با هدف کاهش نابرابریها، حمایت هدفمند از کشاورزان و بهرهبرداران و توزیع عادلانه امکانات و منابع در بخش کشاورزی تهیه شده و اجرای آن نقش مهمی در تقویت تولید داخلی و پایداری معیشت روستاییان خواهد داشت.
وی تأکید کرد: عدالت کشاورزی تنها به افزایش تولید محدود نمیشود، بلکه دسترسی برابر کشاورزان به نهادهها، بازار فروش، تسهیلات و حمایتهای دولتی را نیز در بر میگیرد و این رویکرد باید بهصورت عملی و مستمر دنبال شود.
