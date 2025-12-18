  1. استانها
شناسایی متخلفان بازار شب یلدا درآبیک

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از اعزام تیم گشت مشترک نظارت بازار شب یلدا به شهرستان آبیک و شناسایی ۱۰ متخلف صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و نظارت میدانی بازار شب یلدا، تیم گشت مشترک با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان آبیک اعزام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در این بازرسی از فروشگاه‌های خشکبار، میوه و تره بار، مرغ و ماهی سرکشی و طی آن برای ۱۰ واحد صنفی به دلیل: احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گرانفروشی، عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته پرونده تخلف تشکیل شد.

حسن پور گفت: با توجه توقع بجای مردم از این مرجع، علاوه بر رسیدگی و پیگیری گزارشات و شکایات مردمی، تیم‌های بازرسی در قالب گشت مشترک همه روزه در بازار حضور یافته و با متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد قانونی می‌شود.

به گفته حسن پور پایش بازار شب یلدا از ۱۵ آذر آغاز و تا یکم دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و شهروندان می‌توانند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف گزارش خود را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

