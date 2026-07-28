به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی اظهار کرد: پویش سلامت زنان از ۱۳ تیرماه در شهرستان میناب آغاز شده و تاکنون ۱۱ هزار و ۳۹۸ زن در گروه سنی ۱۰ تا ۵۴ سال با مشارکت پزشکان، ماماها، بهورزان و مراقبان سلامت مورد ارزیابی و مراقبت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: اجرای این برنامه با تمرکز بر زنان در سنین باروری، فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی درباره اهمیت مراقبت‌های پیش از بارداری و شناسایی به‌موقع عوامل خطر و بیماری‌های زمینه‌ای فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و کودک و تأمین سلامت نسل آینده داشته باشد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب ادامه داد: در قالب این پویش، خدمات مختلفی از جمله مشاوره‌های تخصصی، شناسایی بیماری‌های زمینه‌ای و ارائه مراقبت‌های لازم برای مدیریت و کنترل این بیماری‌ها پیش از بارداری به زنان ارائه می‌شود.

بهزادی گفت: هدف از اجرای این مراقبت‌ها، کمک به زنان برای ورود به دوران بارداری با آمادگی بیشتر و شرایط سلامت مناسب‌تر است؛ چراکه شناسایی و کنترل عوامل خطر پیش از بارداری می‌تواند در حفظ سلامت مادر و کودک و پیشگیری از بسیاری از عوارض دوران بارداری مؤثر باشد.

وی با اشاره به دستاوردهای اجرای پویش سلامت زنان در میناب گفت: از آغاز اجرای این برنامه تاکنون ۱۱۰ مادر باردار جدید شناسایی شده‌اند و در حال حاضر ۲ هزار و ۷۱۶ مادر باردار در شهرستان تحت مراقبت‌های بهداشتی قرار دارند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب همچنین از شناسایی ۱۸ زن نابارور در جریان اجرای این پویش خبر داد و افزود: شمار زنان نابارور شناسایی‌شده از ابتدای سال تاکنون به سه هزار و ۷۵۶ نفر رسیده است.

وی ادامه داد: افراد شناسایی‌شده پس از دریافت مراقبت‌ها و مشاوره‌های لازم، برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمان ناباروری شهرستان ارجاع می‌شوند.

بهزادی با اشاره به ادامه اجرای پویش سلامت زنان تا ۱۵ مردادماه، خاطرنشان کرد: تمرکز بر مراقبت‌های پیش از بارداری، شناسایی و مدیریت عوامل خطر و بیماری‌های زمینه‌ای و ارائه مشاوره‌های تخصصی، از محورهای اصلی این برنامه است.

وی تأکید کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ارتقای سلامت زنان، کاهش عوامل خطر در دوران بارداری، بهبود سلامت مادران و کودکان و تحقق اهداف مرتبط با جوانی جمعیت مؤثر باشد.