جابجایی فوری زنان باردار پر خطر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان جمشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: در حال حاضر، تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ مادر باردار تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار دارند که از این تعداد، یکهزار و ۳۳۷ نفر در مناطق پرخطر و صعبالعبور استان سکونت دارند و بهصورت مستمر تحت پایش و مراقبت ویژه قرار گرفتهاند.
شاهرخی افزود: همچنین ۳ هزار و ۵۱ مادر باردار پرخطر در سطح استان شناسایی شدهاند که از این میان، ۱۴۹ نفر در مناطق پرخطر و صعبالعبور زندگی میکنند و با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و آمادگی کامل تیمهای سلامت، خدمات لازم به آنان ارائه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: در راستای پیشگیری از بروز هرگونه مخاطره احتمالی، بهویژه در آستانه بارندگیها و شرایط نامساعد جوی، ۵۳ مادر باردار پرخطر که به زمان زایمان نزدیک بودند، با هماهنگی کامل و پیشبینیهای لازم، به مکانهای امن و ایمن درمانی منتقل شدند تا فرآیند زایمان آنان در شرایط کاملاً استاندارد و بدون دغدغه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات، حاصل همافزایی شبکه بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت، اورژانس پیشبیمارستانی ۱۱۵، بیمارستانها و مجموعه مدیران و کارکنان نظام سلامت استان است که با رویکردی پیشگیرانه، مسئولانه و مبتنی بر مدیریت خطر، سلامت مادران و نوزادان را در اولویت مطلق قرار دادهاند.
شاهرخی در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با آمادگی کامل، رصد مستمر وضعیت مادران باردار و بسیج همه ظرفیتهای موجود، اجازه نخواهد داد شرایط جوی، محدودیتهای جغرافیایی یا صعبالعبور بودن مناطق، خللی در ارائه خدمات حیاتی سلامت ایجاد کند و صیانت از جان مادران و نوزادان، خط قرمز نظام سلامت استان است.
