ورود ۶۳ میلیون متر مکعب آب به سد استقلال میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک بهرام پور اظهار کرد: با توجه به ادامه بارندگی‌ها در مناطق بالادست، حجم آب ذخیره شده در این سد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سد استقلال میناب با ظرفیت ۲۴۰ میلیون مترمکعب، یکی از منابع تأمین کننده آب آشامیدنی در استان است.