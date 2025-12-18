ورود ۶۳ میلیون متر مکعب آب به سد استقلال میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک بهرام پور اظهار کرد: با توجه به ادامه بارندگیها در مناطق بالادست، حجم آب ذخیره شده در این سد افزایش خواهد یافت.
میناب- رئیس اداره امور آب میناب گفت: به دنبال بارندگیهای چند روز گذشته، سد استقلال میناب ۶۳ میلیون متر مکعب آبگیری شد و همچنان ورود آب از مناطق شرقی دریاچه این سد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مالک بهرام پور اظهار کرد: با توجه به ادامه بارندگیها در مناطق بالادست، حجم آب ذخیره شده در این سد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: سد استقلال میناب با ظرفیت ۲۴۰ میلیون مترمکعب، یکی از منابع تأمین کننده آب آشامیدنی در استان است.
