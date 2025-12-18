  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

ورود ۶۳ میلیون متر مکعب آب به سد استقلال میناب

ورود ۶۳ میلیون متر مکعب آب به سد استقلال میناب

میناب- رئیس اداره امور آب میناب گفت: به دنبال بارندگی‌های چند روز گذشته، سد استقلال میناب ۶۳ میلیون متر مکعب آبگیری شد و همچنان ورود آب از مناطق شرقی دریاچه این سد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک بهرام پور اظهار کرد: با توجه به ادامه بارندگی‌ها در مناطق بالادست، حجم آب ذخیره شده در این سد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سد استقلال میناب با ظرفیت ۲۴۰ میلیون مترمکعب، یکی از منابع تأمین کننده آب آشامیدنی در استان است.

کد خبر 6693822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها