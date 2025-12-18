حبیبی: توسعه روستاها نیازمند مشارکت دهیاران ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی ظهر پنجشنبه در همایش سراسری دهیاران شهرستان دهگلان، این شهرستان را یکی از محورهای مهم توسعه عمرانی، کشاورزی و اقتصادی استان معرفی کرد و با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی، زمینهای حاصلخیز، منابع طبیعی غنی و زیرساختهای صنعتی در شهرستانهای دهگلان و قروه افزود: این مزیتها رشد متوازن و پایدار در بخشهای مختلف عمرانی و اقتصادی را برای کردستان به دنبال داشته است.
حبیبی ضمن تقدیر از تلاشهای فرماندار و دهیاران شهرستان افزود: عملکرد دهیاران مستقیماً بر ارتقای شاخصهای توسعه اثرگذار است و نقش آنان در تثبیت جمعیت روستایی بیبدیل است.
انتقال آب؛ اولویت اصلی استان برای مقابله با فرونشست زمین
وی درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی دشتهای شرقی استان تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آب و اجرای پروژههای انتقال آب با هدف تأمین آب پایدار و پیشگیری از فرونشست زمین، از اولویتهای اصلی تیم مدیریتی استان است.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان دهگلان گفت: راهآهن، واحدهای صنعتی بزرگ مانند کارخانه لاستیک و ظرفیتهای کشاورزی قابل توجه، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار دارند.
وی همچنین به روند مهاجرت معکوس به روستاها اشاره کرد و افزود: بازگشت جمعیت به روستاها طی سالهای اخیر چشمگیر بوده و توسعه زیرساختهای عمرانی و خدماتی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
