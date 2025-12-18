  1. استانها
قاتل در مبارکه کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی مبارکه از شناسایی و دستگیری عامل قتل یک شهروند ۴۰ ساله در یکی از روستاهای این شهرستان، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

سرهنگ مصطفی صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل یک فرد حدوداً ۴۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان مبارکه و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با به‌کارگیری اقدامات فنی و هوشمندانه پلیسی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت هویت متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات و خصومت قبلی با مقتول اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

