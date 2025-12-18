قاتل در مبارکه کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

سرهنگ مصطفی صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل یک فرد حدوداً ۴۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان مبارکه و متواری شدن قاتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با به‌کارگیری اقدامات فنی و هوشمندانه پلیسی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت هویت متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات و خصومت قبلی با مقتول اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.