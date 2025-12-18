به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان، گفت: خوشبختانه تمامی دستگاه‌های امنیتی، شورای تأمین، انتظامی، سپاه، در برقراری و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و هنری همکاری کامل دارند و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

وی با قدردانی از همراهی رئیس دادگستری و امام جمعه شهرستان افزود: حضور مدیران فرهنگی، هنرمندان و دستگاه‌های اجرایی باعث شده اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح شهر با امنیت و نظم کامل انجام شود و ارتباط هنرمندان با مسئولان شهرستان به راحتی برقرار باشد.

تالار فرهنگی و افزایش ظرفیت

فرماندار لنگرود با اشاره به پروژه تالار فرهنگی گفت: سال گذشته برای تجهیز این تالار حدود ۴ میلیارد و نیم تومان از اعتبارات کمیته برنامه ریزی هزینه شد و امسال با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان که بخشی از آن از محل اعتبارات نماینده و بخشی از منابع کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تأمین شده است، تالار آماده خواهد شد.

وی ادامه داد: ظرفیت تالار از نزدیک ۳۰۰ نفر به حدود ۵۰۰ نفر افزایش می‌یابد و با پیگیری روزانه و نظارت مستمر، پیمانکار منتخب اقدامات خود را با سرعت و کیفیت مناسب پیش می‌برد.

تقویت برنامه‌های فرهنگی و روز لنگرود

گلشن با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ و هنر در شهرستان افزود: برنامه‌های فرهنگی و هنری باید تدریجی و پایدار اجرا شوند و همکاری شهرداری‌ها، شورای شهر و انجمن مفاخر شهرستان باعث ایجاد هم‌افزایی در این حوزه شده است.

وی گفت: پیشنهاد برگزاری روز لنگرود بسیار مناسب است و امیدواریم با بررسی در شورای فرهنگی عمومی شهرستان به ریاست امام جمعه، این برنامه به صورت منظم و تقویت شده برگزار شود.

پاسداشت هنرمندان و مفاخر شهرستان

فرماندار لنگرود در ادامه به شخصیت و آثار استاد بندری اشاره کرد و گفت: ایشان شاعر و عارف برجسته شهرستان هستند و اثرگذارترین فعالیت‌های فرهنگی را در سطح منطقه داشته‌اند. برای پاسداشت خدمات و نقش ایشان در حوزه فرهنگ و هنر، همایشی صمیمی و دلی برگزار خواهد شد تا هر یک از مسئولان و هنرمندان به تمجید از ایشان بپردازند. این برنامه بدون سخنران کشوری و صرفاً با محوریت اهالی فرهنگ و هنر شهرستان برگزار خواهد شد.

نقش مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها

گلشن در پایان تأکید کرد: با حضور مدیران فرهنگی، دستگاه‌های امنیتی و همکاری شهرداری‌ها و شورای شهر، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در لنگرود با نظم، امنیت و کیفیت مطلوب در حال انجام است و روند توسعه فرهنگی شهرستان با جدیت ادامه خواهد یافت.