به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با هنرمندان و اصحاب رسانه و فرهنگ شهرستان لنگرود، با تأکید بر جایگاه قانونی شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان و استان، مرجع قانونی تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ است و تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف به تمکین از مصوبات آن هستند.

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی هنرمندان افزود: بسیاری از مسائلی که امروز توسط اصحاب فرهنگ بیان شد، در چارچوب شورای فرهنگ عمومی قابل بررسی و حل است؛ شورایی که دادستان، فرماندار، شهردار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو آن هستند و مصوباتش در حکم قانون و لازم‌الاجراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با قدردانی از برگزاری این نشست گفت: از تلاش‌های رئیس اداره ارشاد لنگرود برای ایجاد این فضا و همچنین از میزبانی فرماندار شهرستان لنگرود قدردانی می‌کنم. لنگرود از شهرستان‌های شاخص استان در حوزه فرهنگ و هنر است و ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی در این شهرستان وجود دارد.

طاهری با اشاره به نقش انجمن مفاخر شهرستان لنگرود تصریح کرد: انجمن مفاخر لنگرود در سطح ملی خوش درخشیده و برگزاری برنامه‌هایی چون بزرگداشت علامه جعفری، دکتر صادقی و پروفسور ابراهیم‌زاده معبود نشان‌دهنده توان بالای فرهنگی این شهرستان است.

وی همچنین با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی افزود: موضوع سینمای لنگرود، سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری اطاقور از مطالبات جدی هنرمندان است و این موارد با همراهی فرمانداری و سایر دستگاه‌ها پیگیری خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تولید ۲۰ فیلم سینمایی در پنج سال آینده است و استان‌ها باید از این فرصت استفاده کنند؛ در غیر این صورت این ظرفیت به سایر استان‌ها منتقل خواهد شد.

طاهری در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی دبیرخانه‌های شورای فرهنگ عمومی و ارتباط منسجم میان ارشاد، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر نهادها، بخش مهمی از دغدغه‌های جامعه فرهنگی و هنری استان قابل حل خواهد بود.