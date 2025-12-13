گلشن: تئاتر لنگرود باید به جایگاه واقعی خود برسد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر شنبه در بازدیدی سرزده از محل تمرین جمعی از هنرمندان تئاتر این شهرستان، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های هنری آنان قرار گرفت و به پیشنهادات و انتقادات مطرح‌شده از سوی هنرمندان گوش سپرد.

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های شهرستان لنگرود اظهار کرد: این شهرستان از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است و هنرمندان باید بدانند که مسئولان شهرستان در کنار آن‌ها هستند.

وی افزود: باور دارم اگر حوزه فرهنگ پیشرفت کند، قطعاً سایر ظرفیت‌های شهرستان نیز دیده خواهد شد و توسعه متوازن‌تری رقم می‌خورد.

گلشن در ادامه با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت شهرستان نسبت به فرهنگ و هنر تصریح کرد: نگاه ما تقویت حوزه فرهنگ و هنر است و در این مسیر تلاش خواهیم کرد و هرگونه موانع پیش‌روی هنرمندان توسط دستگاه‌های اجرایی برداشته می‌شود.

فرماندار لنگرود با اعلام اینکه برای تعمیر، تجهیز و تأمین نیازهای اساسی و تخصصی سالن شهید املاکی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعتبار ویژه‌ای از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگ و هنر نیازمند توجه بیشتری است و کمک خواهیم کرد تئاتر و هنر شهرستان به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی با تقدیر از کیفیت اجرا و محتوای اثر نمایشی در حال تمرین، گفت: تئاتر به‌عنوان یکی از اصیل‌ترین فرم‌های هنری، نقش بی‌بدیلی در انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی و اجتماعی دارد و اجرای نمایش‌هایی که با زبان هنر به بازنمایی ارزش‌های اصیل می‌پردازند، در ارتقای شناخت و انسجام فرهنگی جامعه بسیار مؤثر است.

گلشن در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از هنرهای نمایشی در شهرستان تأکید کرد: فرمانداری لنگرود از هر اقدامی که به غنای فرهنگی شهرستان و ایجاد فضایی پویا برای فعالیت هنرمندان بینجامد، حمایت می‌کند، چرا که هنرمندان سرمایه‌های فرهنگی جامعه هستند و باید قدردان زحمات آنان بود.

گفتنی است؛ در پایان این بازدید صمیمانه، ندا عباسپور، هنگامه کوچکی، مجتبی مهدی‌زاده صارمی، بهرام رهبر، علی رمضانپور، محسن امیری، علیرضا میرخرسندی، حسن حسین‌پور، مژگان اسدی و نگین جهانی به‌عنوان عوامل و دست‌اندرکاران نمایش «زری خاتون و نی‌لبک چوبی» به نویسندگی و کارگردانی حسین فلاح خیر و با مشاوره هنری مهناز مجدر لنگرودی، به گفت‌وگو با فرماندار لنگرود پرداختند.