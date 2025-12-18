به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آلفردو تروچه، معاون وزیر دفاع مدنی، از افزایش تعداد کشته شدگان پس از گسترش عملیات نجات و فروکش کردن سیل، خبر داد.
وی گفت: متأسفانه، اکنون ۲۰ کشته و بیش از ۲۰ مفقود داریم.
وی افزود که سانتا کروز به عنوان منطقه فاجعه زده این بخش اعلام شده است.
بارشهای شدید باعث طغیان رودخانه پیرای و سایر شاخههای آن شد و حداقل ۲۲ جامعه، عمدتاً در شهرداری ال تورنو، یکی از مناطق آسیب دیده، را تحت تأثیر قرار داد.
تروچه گفت: با گذشت روزها و بهبود هوا، این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت زیرا سطح آب در حال کاهش است و تیمهای امداد و نجات در تلاش برای یافتن اجسادی هستند که نتوانستهاند از این حادثه فرار کنند.
طبق اطلاعات رسمی، کل محلهها دچار سیل شدهاند و دهها خانواده مجبور به تخلیه فوری محل زندگی خود شدهاند.
با پیشبینی بارندگی بیشتر، دولت جابجاییهای پیشگیرانه برای جوامع در معرض خطر را اعلام کرد و در تلاش است تا وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.
