حداقل ۲۰ کشته پس از بارش باران‌های شدید در سانتا کروز بولیوی

مقامات بولیویایی حداقل ۲۰ کشته و بیش از ۲۰ مفقود در پی بارندگی شدید و طغیان رودخانه در بخش سانتا کروز را تایید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آلفردو تروچه، معاون وزیر دفاع مدنی، از افزایش تعداد کشته شدگان پس از گسترش عملیات نجات و فروکش کردن سیل، خبر داد.

وی گفت: متأسفانه، اکنون ۲۰ کشته و بیش از ۲۰ مفقود داریم.

وی افزود که سانتا کروز به عنوان منطقه فاجعه زده این بخش اعلام شده است.

بارش‌های شدید باعث طغیان رودخانه پیرای و سایر شاخه‌های آن شد و حداقل ۲۲ جامعه، عمدتاً در شهرداری ال تورنو، یکی از مناطق آسیب دیده، را تحت تأثیر قرار داد.

تروچه گفت: با گذشت روزها و بهبود هوا، این تعداد احتمالاً افزایش خواهد یافت زیرا سطح آب در حال کاهش است و تیم‌های امداد و نجات در تلاش برای یافتن اجسادی هستند که نتوانسته‌اند از این حادثه فرار کنند.

طبق اطلاعات رسمی، کل محله‌ها دچار سیل شده‌اند و ده‌ها خانواده مجبور به تخلیه فوری محل زندگی خود شده‌اند.

با پیش‌بینی بارندگی بیشتر، دولت جابجایی‌های پیشگیرانه برای جوامع در معرض خطر را اعلام کرد و در تلاش است تا وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.

