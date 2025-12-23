جریمه ۲‌ میلیاردی اسکوچیچ تایید شد/ اعتراض شمس آذر رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته استیناف منتشر شد. آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت امیرعلی سلطان لو و بهنام کریمی مشوقین منتسب به باشگاه شمس آذر قزوین دایر بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه بعد از بازی مقابل تیم پرسپولیس تهران از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه فیلم تهیه شده از نحوه برخورد نامبردگان در مقابل اتاق داوران پس از اتمام بازی مذکور و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تجدیدنظرخواه به ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل نقض دستورالعمل ناظر بر مصاحبه‌ها و انتشار بیانیه مصوب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در مسابقه مقابل چادرملو اردکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است و در خصوص بندهای دوم و سوم بخش دیگر شکایت باشگاه چادرملو اردکان علیه باشگاه تراکتور تبریز به شرح مندرج در شکوائیه پرونده به کمیته محترم انضباطی ارسال تا در این خصوص نیز اتخاذ تصمیم نمایند.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت وحید رضایی سرمربی تیم تجدیدنظرخواه به ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل نقض ماده ۸۹ و ورود به محوطه علیرغم محرومیت و انجام مصاحبه در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم پرسپولیس تهران از سری مسابقات لیگ برتر (هفته یازدهم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.