خسروپناه: برش استانی نقشه مهندسی کشور در استان ها تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، با اشاره به تحول در رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی از ساختار صرفاً سیاست‌نویسی عبور کرده و با تشکیل ستادها و حرکت به سمت شورای قرارگاهی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور را تدوین و عملیاتی کرده است، برش استانی این نقشه، بستری برای تحقق حکمرانی فرهنگی در استان‌ها فراهم می‌کند.

وی آذربایجان‌غربی را نماد وحدت در عین کثرت دانست و گفت: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع انسانی، آموزشی، صنایع و معادن، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، توان تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های توسعه فرهنگی کشور را دارد.

حجت الاسلام خسروپناه اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی با همکاری معاونین و وزرا، شرایط فرهنگی استان را محافظت می‌کند. نباید نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی، رفتار احساسی داشته باشیم تا مشکلی بر مشکلات موجود افزوده نشود.

مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید دارای ضمانت اجرایی باشد

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید دارای ضمانت اجرایی باشد، گفت: همه دستگاه‌ها در مسیر تحقق اهداف فرهنگی استان هم‌افزا عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی توجه به معیشت مردم را یکی از دغدغه‌های مهم حوزه فرهنگ دانست و اظهار کرد: دشمن مسیر خود را به سمت تغییر افکار، باورها، سبک زندگی و هویت فرهنگی مردم تغییر داده و به دنبال نفوذ فرهنگی است.

وی با بیان اینکه امروز متناسب با آرایش دشمن، باید آرایش فرهنگی بگیریم و رسانه‌ها، فعالان فرهنگی و مجموعه‌های فرهنگی در قالب یک جبهه منسجم وارد میدان عمل شوند، گفت: شورای فرهنگ عمومی در خط مقدم این جبهه قرار دارد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به ضرورت انسجام ملی در حوزه فرهنگ گفت: ایجاد ارتباط مؤثر میان شوراهای فرهنگ عمومی استان‌ها و دبیرخانه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت عمومی و هماهنگ در کشور منجر شود.

در پایان این جلسه، برش استانی سند توسعه فرهنگی آذربایجان‌غربی رونمایی شد؛ سندی که با هدف هدایت یکپارچه فعالیت‌های فرهنگی، استان را در مسیر تحقق حکمرانی فرهنگی قرار داده و می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.