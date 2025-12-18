به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در جریان درگیری میان نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی و یهودیان «حریدی» در شهر قدس اشغالی، ۱۰ نفر از نیروهای پلیس زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، درگیریها در قدس اشغالی با تنش و زد و خورد مستقیم همراه بوده و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی ۴ نفر از حریدی ها را بازداشت کردند.
رسانههای عبری اعلام کردند که شدت ناآرامیها به حدی بوده که پلیس رژیم صهیونیستی در قدس برای مهار درگیریها و متفرق کردن تجمع کنندگان، درخواست اعزام بالگرد کرده است.
این ناآرامیها در پی بازداشت یک یهودی حریدی که از خدمت سربازی اجباری فرار کرده بود، آغاز شده و به سرعت به درگیریهای گسترده در اطراف محل حادثه کشیده شد.
در همین ارتباط، «یائیر لاپید» رئیس مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد کابینه نتانیاهو، اعلام کرد که آشوب حریدیها در قدس نشان دهنده ناتوانی کابینه و تضعیف نهادهای امنیتی اسرائیل است.
«آویدگور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» هم گفته است: فراریان از خدمت سربازی به پلیس در قدس حمله میکنند زیرا رهبری اسرائیل تحت کنترل حریدیها است.
