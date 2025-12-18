  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

خداوردی: زنجان از استان های برتر در زمینه بهره وری است

زنجان- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان گفت: این استان در ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری از جمله استان‌های برتر و در رتبه دوم اجرای این اقدامات قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی در جلسه شورای برنامه ریزی استان به بررسی اقدامات انجام شده در استان در راستای ارتقای بهره‌وری پرداخت و افزود: این مهم مطابق با تکالیف سازمان ملی بهره‌وری و برنامه هفتم توسعه است.

وی اظهار داشت: در راستای برنامه هفتم توسعه، ۱۷ عنوان چالش، بستر ساز و پیشران در استان شناسایی شد.

خداوردی افزود: این عناوین شامل موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، صنعت، محیط زیست و سایر حوزه‌ها هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نگاه استان به موضوع بهره‌وری در انتخاب این موارد جدی بوده و با اسناد بالادستی مانند سند آمایش سرزمین همسو است.

وی با اشاره به اقدامات و طرح‌های تعریف شده اظهار داشت: پس از احصای موضوعات، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی تعریف و در سال‌های اخیر اجرا شده‌اند.‌

خداوردی نمونه‌های این اقدامات را تکمیل زنجیره تولید صنایع اعلام کرد و افزود: طرح و پروژه‌های متعددی در این زمینه تعریف و اجرا شده است.

وی اضافه کرد: توسعه کشت در محیط‌های گلخانه‌ای نیز با هدف کاهش ناترازی انرژی و آب، برنامه راهبردی عملیاتی توسعه کشت در محیط‌های گلخانه‌ای تدوین و اهداف کمی تعیین شده است.

وی اضافه کرد: این برنامه شامل افزایش سطح تولید، ارتقای بهره‌وری، احیای واحدهای غیرفعال و مدیریت مخاطرات محیطی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص حمایت از کشت گلخانه‌ای نیز گفت: تسهیلات و حمایت‌های استان در بخش کشاورزی به سمت این حوزه هدایت شده است.

خداوردی با اشاره به اولویت‌های شناسایی و اصلی در حوزه بهره‌وری افزود: در بخش کشاورزی، پایین بودن بازده تولید محصولات باغی و زراعی، بخش صنعت، پایین بودن بهره‌وری انرژی و سرمایه و آب و فاضلاب پایین بودن بهره‌وری آب و عدم توزیع متوازن شبکه فاضلاب مد نظر قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در استان، یک نگاه بهره‌وری در موضوعات اقتصادی و اداری شکل گرفته و مدیریت‌های عالی استان بر اهمیت این موضوع تاکید دارند.

خداوردی با ارائه پیشنهادات افزود: ایجاد استمرار و پیاده‌سازی این نگرش بهره‌ورانه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طریق فرهنگ‌سازی و تداوم تلاش‌ها، بهره‌وری باید به عنوان تنها مسیر ارتقای رشد اقتصادی در استان تلقی شود

