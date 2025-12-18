  1. استانها
  2. همدان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

مشارکت مردم استان همدان در ساخت صحن حضرت زهرا (س) در نجف

همدان- رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان همدان گفت: صحن حضرت زهرا(س) با مشارکت هنر و نذورات مردمی استان همدان گشایش یافت.

سیدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح صحن حضرت زهرا (س) اظهار کرد: صحن حضرت زهرا (س) به عنوان سومین پروژه بزرگ توسعه‌ای اماکن مذهبی جهان اسلام پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص)، با حضور علما، مسئولان و زائران به بهره‌برداری رسید.

وی با تأکید بر جایگاه رفیع این مجموعه در توسعه‌ی فضاهای زیارتی عتبات مقدسه، افزود: طراحی هوشمند، معماری فاخر ایرانی-اسلامی و اجرای بزرگ‌ترین مقرنس جهان اسلام در این صحن، جلوه‌ای بی‌نظیر از هنر، ایمان و تمدن شیعی را به نمایش گذاشته است.

رئیس ستاد توسعه عتبات استان همدان ادامه داد: این پروژه با بهره‌گیری از نذورات مردمی و همت مهندسان و هنرمندان ایرانی به‌ویژه از استان همدان اجرا شده و نمادی ماندگار از ارادت قلبی ملت ایران به ساحت اهل‌بیت (ع) است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: صحن حضرت زهرا (س) با زیربنای گسترده و امکانات خدماتی و رفاهی پیشرفته، پاسخگوی نیازهای زائران و مجاوران حرم علوی خواهد بود و بر شکوه معنوی نجف‌اشرف می‌افزاید.

