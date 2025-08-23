خدمتگزاری به مردم بالاترین افتخار است؛ اجرای ۱۱ همت پروژه در ۸ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های هفته دولت در بیرجند با بیان اینکه ما هرچه داریم از مردم بزرگوار و فهیم داریم اظهارکرد: در لسان امام خمینی (ره) آمده است که مردم جمهوری اسلامی ایران از مردم صدر اسلام بهتر هستند؛ چرا که در زمان پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) مردم امام زمان خود را درک کردند اما او را تنها گذاشتند، اما امروز بعد از ۱۴۰۰ سال، مردم جمهوری اسلامی ایران نایب امام زمان را درک کرده و هنگامی که امام راحل وارد کشور شدند به زیبایی از ایشان استقبال کردند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در حالی که در زمان امام حسن مجتبی (ع) پیکر امام زمانشان تیرباران شد، بعد از ۱۴۰۰ سال، پیکر مطهر امام راحل در مسیری قریب به ۱۱ تا ۴۵ کیلومتر با حضور بیش از ۱۱ میلیون نفر تشییع شد؛ لذا امروز بالاترین افتخار همه ما خدمتگزاری به مردم است.

استاندار خراسان جنوبی با خیرمقدم به دکتر رحیمی نماینده ویژه دولت چهاردهم در این مراسم گفت: از اینکه دعوت مردم خراسان جنوبی را پذیرفتید صمیمانه تشکر می‌کنم.

هاشمی با اشاره به حضور نخبگان، بزرگان و معتمدین استان در این مراسم گفت: خراسان جنوبی استانی متدین، دانشگاهی و انقلابی است و همواره در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده است.

وی اظهار کرد: بسیاری از علما و فرزندان این استان در سطح ملی اثرگذار بوده‌اند؛ به گونه‌ای که امروز سه وزیر دولت چهاردهم از فرزندان خراسان جنوبی هستند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مردم این استان در دوران دفاع مقدس صبوری و همراهی کم‌نظیری داشتند. خراسان جنوبی با وجود ۳۸۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است. در بحران ۱۲ روزه اخیر نیز در حوزه تنظیم بازار، با همراهی مدیران و دستگاه قضا کوچک‌ترین کمبود کالا نداشتیم و حتی توانستیم از رتبه دومین استان گران کشور در فروردین ۱۴۰۳ به یکی از استان‌های دارای ارزان‌ترین کالاها در تیرماه ۱۴۰۴ برسیم.

استاندار خراسان جنوبی مهم‌ترین مطالبات مردم در یک سال گذشته را ادامه پروژه راه‌آهن شرق کشور و انتقال آب از دریای عمان به استان دانست و گفت: از ۲۴ قطعه پروژه راه‌آهن، ۱۴ قطعه مربوط به خراسان جنوبی است و با تزریق ۱.۶ همت در هشت ماه گذشته، پروژه با جدیت در حال اجراست.

هاشمی گفت: همچنین طرح انتقال آب آغاز شده و با توجه به خشکسالی ۱۷ ساله استان و کاهش ۳۸ درصدی بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته، این طرح حیاتی‌ترین مطالبه مردم است.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی با ۷۵ هزار بهره‌بردار کشاورزی قطب تولید محصولات خاص است؛ به طوری که ۹۸ درصد زرشک بی‌دانه دنیا در این استان تولید می‌شود. از این رو تسریع در اجرای خط انتقال آب برای پایداری تولید و امنیت غذایی ضروری است.

هاشمی با اشاره به اقدامات عمرانی اخیر گفت: در حوزه راه‌سازی، ۲.۵۰۰ میلیارد تومان در هشت ماه گذشته برای دوبانده‌سازی محورهای نهبندان – سربیشه – بیرجند – قائم هزینه شده است.

وی ادامه داد: در مجموع طی این مدت ۱۱ همت تنها در سه پروژه راه‌آهن، زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن، دوبانده‌سازی راه‌ها و خط انتقال گاز سرمایه‌گذاری شده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های مرزی استان اظهار داشت: خراسان جنوبی چهار مرز مشترک با افغانستان دارد و در سفر اخیر به هرات و فراه توافقات خوبی برای توسعه مبادلات مرزی حاصل شد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: هم‌اکنون چهار بازارچه مرزی فعال است و مرز یزدان نیز به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده که اتفاقی مبارک برای توسعه تجارت است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آمار صادرات گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از کوتاه‌ترین مسیر یعنی مرز ماهیرود انجام شده است.

هاشمی اظهار کرد: این مرز ۴۸۰ کیلومتر نسبت به مرزهای همجوار کوتاه‌تر است. پروژه راه ماهیرود – فراه نیز پس از ۱۷ سال تعطیلی، در این دولت آغاز و عملیات آسفالت آن در حال اجراست که با تکمیل آن صادرات از استان بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی از احیای ۶۸ درصد واحدهای تولیدی ۱۰۰ درصد تعطیل استان خبر داد و افزود: در حوزه انرژی خورشیدی، خراسان جنوبی با سهم ۱۷ درصدی مصرف انرژی خورشیدی چندین برابر میانگین کشوری (۳ درصد) جلوتر است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون هزار و ۴۲۰ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده که ۷۵ مگاوات آن به شبکه سراسری متصل شده و ۴۸۵ مگاوات دیگر در حال اجرا است و بیش از پنج سرمایه‌گذار خارجی از امارات، آفریقای جنوبی، آلمان و ایرانیان مقیم نیز در این بخش ورود کرده‌اند.

هاشمی پروژه نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس را از دیگر طرح‌های بزرگ استان دانست و گفت: خراسان جنوبی با ۹۰۰ میلیون تن ذخایر زغال‌سنگ، بزرگترین ذخیره‌گاه خاورمیانه را در اختیار دارد.

وی افزود: پروژه نیروگاه طبس با ظرفیت تولید ۱۳۰۰ مگاوات برق که ۱۶ سال متوقف مانده بود، با امضای تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین وزارت نیرو، وزارت دفاع و وزارت صمت مجدداً فعال شده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در حوزه اشتغال، نرخ بیکاری استان برای نخستین بار به کمترین سطح در کشور رسیده است. همچنین در حوزه ایمنی جاده‌ها با تلاش دستگاه‌ها و همراهی مردم، ۳۸ درصد کاهش تصادفات را تجربه کرده‌ایم که رتبه اول کشور است.

هاشمی در پایان تأکید کرد: همه این دستاوردها نتیجه وحدت، انسجام و صمیمیت مردم خراسان جنوبی است و دولت چهاردهم با جدیت پیگیر تکمیل پروژه‌های بزرگ استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه این هفته بهترین فرصت برای تبیین خدمات و امیدآفرینی در جامعه است، اظهار داشت: امسال ۹۳۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.