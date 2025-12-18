آمریکا دو قاضی دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه آمریکا تحریم دو قاضی دیوان کیفری بینالمللی را به علت آنچه «هدف قرار دادن غیرقانونی اسرائیل» خوانده شده، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، «مارکو روبیو» ضمن اعلام این خبر مدعی شد: دیوان کیفری بینالمللی به فعالیتهای سیاسی علیه اسرائیل ادامه داده و سابقه خطرناکی را برای همه کشورها ایجاد کرده است.
وی با جانبداری از جنایت های رژیم صهیونیستی افزود: ما سوءاستفاده دیوان کیفری بینالمللی از جایگاه خود و هدف قرار دادن نادرست آمریکاییها و اسرائیلیها را تحمل نخواهیم کرد.
وزیر خارجه آمریکا بدون توجه به جایگاه قانونی دیوان کیفری بین المللی هشدار داد: ما به واکنشهای قابل توجه و ملموس به اقدامات و تخلفات دیوان کیفری بینالمللی ادامه خواهیم داد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که تحریمهای جدید آمریکا علیه دو قاضی خود را به شدت رد و محکوم میکند.
وزارت امور خارجه هلند هم تحریمهای آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بینالمللی را محکوم کرد.
